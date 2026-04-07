DIJELOVI JOŠ ZATVORENI

Zagreb: Nakon nevremena sve škole spremne za nastavu

Piše HINA,
Zagreb: Nakon nevremena sve škole spremne za nastavu
Zagreb: Ministar Fuchs zajedno s Tomislavom Tomaševićem obišao je Osnovnu školu Remete koja je stradala u nevremenu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Zagreb sanirao štetu na većini vrtića i škola, no neke dvorane i učionice još se ne mogu koristiti

Svi odgojno-obrazovni oštećeni u nedavnom nevremenu koje je pogodilo Zagreb, od utorka su spremni za nastavak pedagoške odnosno nastavne godine, izvijestili su iz Grada Zagreba.  "Na svim objektima za koje su ravnatelji prijavili štete od nevremena, izvedeni su ili su u završnoj fazi radovi na otklanjanju nastalih oštećenja. Za oštećenja koja nije bilo moguće sanirati u kratkom roku, kao primjerice sanacija stropova i podova, dogovoreni su izvođači koji će, u dogovoru s ravnateljima, izvesti radove u sljedećem razdoblju", rekla je Hini glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.

Pogledajte posljedice oluje na Sljemenu

Za sanacijske radove većeg obima, dodala je, provest će se hitni postupci nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Od ukupno 450 objekata dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, na njih nekoliko bit će potrebno napraviti određene prilagodbe do kompletne sanacije - sportske dvorane OŠ Markuševec, OŠ Remete i OŠ Tituša Brezovačkog bit će ograničeno korištene, nekoliko učionica u Školi drvne tehnologije i šumarstva te u OŠ Tituša Brezovačkog neće se koristiti dok se ne izvedu radovi unutarnjeg uređenja radi prokišnjavanja, navela je Živalj.

Rapska Lučka kapetanija prevezla pacijente u Zadar

Nakon izvedene sanacije krova u Dječjem vrtiću Šumska jagoda - Područni objekt Mikulići, preostala je još sanacija dvije sobe dnevnog boravka, a za to vrijeme djeca će boraviti u prizemnim prostorima.

