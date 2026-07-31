Obavljenom pretragom automobila pronađeno je ukupno 43 paketa ispunjena konopljom tipa droga ukupne mase 39.565,0 grama te novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge
ZAGREB Policajci su zaustavili BMW, našli čak 40 kila 'trave': 'Bila je u torbama, vrećama...'
Zagrebački policajci dovršili su kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjakom zbog da je dilao drogu. Od zasad nepoznatog čovjeka nabavio je gotovo 40 kilograma konoplje, koje je potom sakrio u putne torbe i vreće. Sve je povezao u svom BMW-u.
- U četvrtak, 30. srpnja 2026. policijski službenici Ravnateljstva policije Mobilne jedinice prometne policije su u Ulici Vjekoslava Heinzela uočili i zaustavili osobni automobil marke BMW kojim je upravljao osumnjičeni 26-godišnjak. Zbog detektiranog mirisa droge koji su policijski službenici osjetili, daljnji rad zagrebačke policije je bio nalog za pretragu automobila - naveli su iz policije.
Unutra su bila 43 paketa s gotovo 40 kilograma droge te nešto novca od preprodaje. Uz kaznenu prijavu, predali su ga u pritvor.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+