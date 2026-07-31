ZAGREB Policajci su zaustavili BMW, našli čak 40 kila 'trave': 'Bila je u torbama, vrećama...'

Zagrebački policajci dovršili su kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjakom zbog da je dilao drogu. Od zasad nepoznatog čovjeka nabavio je gotovo 40 kilograma konoplje, koje je potom sakrio u putne torbe i vreće. Sve je povezao u svom BMW-u.



- U četvrtak, 30. srpnja 2026. policijski službenici Ravnateljstva policije Mobilne jedinice prometne policije su u Ulici Vjekoslava Heinzela uočili i zaustavili osobni automobil marke BMW kojim je upravljao osumnjičeni 26-godišnjak. Zbog detektiranog mirisa droge koji su policijski službenici osjetili, daljnji rad zagrebačke policije je bio nalog za pretragu automobila - naveli su iz policije.

Foto: PU zagrebačka

Unutra su bila 43 paketa s gotovo 40 kilograma droge te nešto novca od preprodaje. Uz kaznenu prijavu, predali su ga u pritvor.