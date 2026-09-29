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OTPAD SE GOMILA

Zagreb pun smeća! Pogledajte stanje na drugi dan štrajka!

Drugi dan štrajka u Zagrebu počeo je uz sve vidljivije posljedice. ZET i dalje gotovo ne prometuje, a smeće se gomila po ulicama jer je odvoz otpada znatno smanjen. Građane se i dalje poziva da, gdje god mogu, odgode odlaganje otpada
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Zagreb: Sve je više smeća u centru grada
Najveći problemi u Zagrebačkom holdingu zabilježeni su upravo u Čistoći, gdje je odvoz otpada zbog štrajka znatno smanjen. Dio nužnih poslova ipak je bio organiziran pa je više od deset kamiona odvozilo otpad iz bolnica, vrtića i škola. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Najveći problemi u Zagrebačkom holdingu zabilježeni su upravo u Čistoći, gdje je odvoz otpada zbog štrajka znatno smanjen. Dio nužnih poslova ipak je bio organiziran pa je više od deset kamiona odvozilo otpad iz bolnica, vrtića i škola. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Komentari 28

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