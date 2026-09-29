Zagreb pun smeća! Pogledajte stanje na drugi dan štrajka!
Drugi dan štrajka u Zagrebu počeo je uz sve vidljivije posljedice. ZET i dalje gotovo ne prometuje, a smeće se gomila po ulicama jer je odvoz otpada znatno smanjen. Građane se i dalje poziva da, gdje god mogu, odgode odlaganje otpada
Najveći problemi u Zagrebačkom holdingu zabilježeni su upravo u Čistoći, gdje je odvoz otpada zbog štrajka znatno smanjen. Dio nužnih poslova ipak je bio organiziran pa je više od deset kamiona odvozilo otpad iz bolnica, vrtića i škola. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL