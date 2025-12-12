Obavijesti

KVALITETA ZRAKA MEĐU NAJGORIMA

Zagreb se guši u smogu, stručnjaci izdali upozorenje...

Piše Ivan Jukić,
Zagreb se guši u smogu, stručnjaci izdali upozorenje...
Zagreb: Panoramski pogled na Donji grad | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Zabilježene koncentracije PM2.5 prelazile su 60 μg/m3, a PM10 više od 100 μg/m3 – višestruko iznad preporuka Svjetske zdravstvene organizacije

Zagreb se i danas nalazi među europskim gradovima s najlošijom kvalitetom zraka, pokazuju podaci međunarodnih servisa AccuWeather i AQICN. U više dijelova grada zrak je ocijenjen kao nezdrav, a na pojedinim mjernim postajama čak i kao vrlo nezdrav.

Najveći problem ponovno su sitne čestice PM2.5 i PM10, koje lako ulaze duboko u dišni sustav i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje. Na pojedinim lokacijama indeks kvalitete zraka ušao je u tzv. ljubičastu zonu, što označava vrlo nezdrave uvjete. Zabilježene koncentracije PM2.5 prelazile su 60 μg/m3, a PM10 više od 100 μg/m3 – višestruko iznad preporuka Svjetske zdravstvene organizacije.

Podaci posljednjih dana pokazuju da se zagađenje najviše pojačava u večernjim i noćnim satima, kada se zbog guste magle, slabog vjetra i temperaturne inverzije smog zadržava pri tlu. U takvim uvjetima najveći udio u onečišćenju imaju promet i kućna ložišta.

DHMZ je zbog guste magle izdao žuto upozorenje za zagrebačko područje, a prognoze za sljedeća tri dana najavljuju lošu do vrlo lošu kvalitetu zraka. Karte srednjih dnevnih vrijednosti PM2.5 pokazuju da se povišene koncentracije čestica ne javljaju samo povremeno, već se zadržavaju tijekom cijelog dana, što upućuje na trajno pogoršane uvjete.

Službene zdravstvene preporuke DHMZ-a upozoravaju da bi građani pri lošoj kvaliteti zraka trebali smanjiti intenzivne aktivnosti na otvorenom ako osjete simptome poput iritacije očiju, kašlja ili grlobolje. Djeca, stariji i osobe s bolestima dišnog sustava i srca posebno se pozivaju na oprez. Kod vrlo loše kvalitete zraka osjetljive skupine trebale bi što više izbjegavati aktivnosti na otvorenom.

DHMZ ističe da se radi o standardnim preporukama koje automatski prate razinu onečišćenja – a trenutno stanje pokazuje da je Zagreb već danima u zoni koja zahtijeva pojačan oprez.

