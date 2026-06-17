Zagreb se priprema za spektakl: 'Priredili smo 2000 litara piva!'

Za večeras smo pripremili oko 2000 litara piva, rekli su nam iz Gradske kavane uoči spektakla koji se večeras priprema u središtu Zagreba. Podsjetimo, kako je ranije objavljeno Slavonia band, sastav sa službenim sjedištem u Đakovu, nastupit će danas, 17. lipnja 2026. godine, u fan zoni na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, u organizaciji CFE Mi Hrvati, uoči utakmice Hrvatska - Engleska.U sklopu događanja u Zagrebu osiguran je i poseban VIP prostor za djecu, kapaciteta za 450 djece, koji će biti smješten neposredno ispred pozornice. Taj će prostor biti pod stalnim nadzorom, kako bi djeca mogla sigurno i bezbrižno uživati u programu, glazbi i atmosferi navijačkog dana. Uz to, najspretniji i najsretniji sudionici bit će nagrađeni - tijekom programa ispucavat će se više od 100 navijačkih majica kao dar publike, a djeca u VIP zoni također će dobiti posebne poklone sponzora.

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Pokretanje videa... VIDEO Atmosfera na Cvjetnom trgu u Zagrebu uoči utakmice | Video: Luka Safundžić/24sata

- Za večeras smo priredili više od 20 konobara, a imat ćemo i šest nosača piva na trgu - rekli su nam iz Gradske kavane. Dodali su da su osim piva, priredili i oko 300 litara vina, te 500 Pelina i Tonika.

Zagreb: Sve je spremno za gledanje sutrašnje utakmice Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Engleske | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Treba reći i kako nastup Slavonia banda predstavlja posebnu uvertiru u veliko glazbeno i navijačko putovanje preko Atlantika. Nakon zagrebačkog nastupa, bend putuje u Sjevernu Ameriku, gdje će tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. nastupati pred hrvatskim navijačima u Torontu i Philadelphiji, donoseći dio Hrvatske kroz pjesmu, tamburu i emociju.

Zagreb: Sve je spremno za gledanje sutrašnje utakmice Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Engleske | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Modna revija “Žene navijaju” održat će se također 17. lipnja 2026. godine u fan zoni na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, neposredno prije utakmice Engleska - Hrvatska.

Također, kako je ranije najavljeno prostor kavane i glavni gradski trg objedinit će se u veliku navijačku fan zonu u kojoj će se utakmice na trgu pratiti na velikom ekranu, dok će u Gradskoj Kavani navijačima biti na raspolaganju veliko platno i četiri televizora.

Zagreb: Sve je spremno za gledanje sutrašnje utakmice Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Engleske | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Nakon završetka utakmica, druženje se nastavlja uz after party i DJ program. Gradska Kavana tako neće biti samo mjesto gledanja utakmica, nego i prostor u kojem se navijačka večer nastavlja nakon svake utakmice uz glazbu, druženje i odličnu atmosferu.