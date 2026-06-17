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NAVIJAČKA GROZNICA

Ivana Mišerić napravila okladu s voditeljima radija u Engleskoj

Piše Maša Mai Čigir,
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Ivana Mišerić napravila okladu s voditeljima radija u Engleskoj
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Foto: bravo!

Ivana Mišerić nazvala najslušaniji jutarnji show u Engleskoj: Ako Vatreni pobijede, Englezi će puštati 'Srce vatreno'

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Navijačka atmosfera uoči današnjeg velikog dvoboja Hrvatske i Engleske preselila se i u radijski eter. Ivana Mišerić, Filip Han i Bruno Bucić iz bravo jutra uživo su nazvali Davea Berryja i Matta Dysona, voditelje najslušanijeg jutarnjeg showa u Engleskoj na Absolute radiju.

Engleski voditelji slušatelje su odmah pozdravili na hrvatskom jeziku uz simpatično 'Dobro jutro', a Ivana Mišerić iskoristila je priliku kako bi pohvalila njihov rad.

- Drago nam je što smo razgovor započeli u prijateljskom tonu jer znamo da bi večeras stvari mogle postati malo ozbiljnije - našalio se engleski dvojac.

Foto: bravo!
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Ekipe dviju radijskih emisija sklopile su okladu uoči velikog dvoboja Hrvatske i Engleske. Ako Hrvatska pobijedi, Dave Berry i Matt Dyson dan kasnije će u svom programu pustiti kultnu navijačku pjesmu 'Srce vatreno', a u njihov eter uživo će se uključiti ekipa bravo radija i otpjevati je slušateljima. Ako pobjeda ode na englesku stranu, bravo će emitirati legendarnu navijačku himnu 'Three Lions', dok će se Dave i Matt uživo javiti u hrvatski eter i otpjevati je domaćoj publici. Razgovor se potom okrenuo utakmici i kapetanima dviju reprezentacija. Dok će Luka Modrić večeras upisati svoj 199. nastup za Hrvatsku, Harry Kane stići će do 115. nastupa za Englesku i tako se izjednačiti s Davidom Beckhamom.

- Ne možemo vjerovati da Modrić još uvijek igra na ovoj razini. Nevjerojatno je što radi u svojim godinama - začuđeno su rekli.

Foto: bravo!


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Na pitanje kakvo raspoloženje vlada među engleskim navijačima, istaknuli su kako vjeruju novom izborniku.

- Optimistični smo. Thomas Tuchel donio je neke odluke koje možda nisu svi očekivali, ali ako poslušate što govore Bellingham i ostali igrači, atmosfera u reprezentaciji je odlična. Moramo vjerovati Tommyju Tuchelu - poručili su.

Nije nedostajalo ni šale pa je Ivana upitala kako Englezi gledaju na činjenicu da njihovu reprezentaciju vodi Nijemac.

- To je veliko pitanje. Nogomet je globalan sport i međunarodna igra... To je diplomatski odgovor. A pravi odgovor? Pa, malo je čudno - nasmijano su dodali.

Za kraj su obje strane iznijele svoje prognoze rezultata.

- Hvala vam što ste nas pozvali u program. Bilo nam je veliko zadovoljstvo. Čujemo se sutra kada Engleska pobijedi 3:0 - poručili su engleski voditelji.

- Ne baš. Ja kažem 2:1 za Hrvatsku - uzvratila je Ivana Mišerić.

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