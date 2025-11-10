Obavijesti

DIO HRVATSKE U CRVENOM

Zagreb u crvenoj zoni: 'Zdravlje mi je narušeno zbog zraka!'

Piše Iva Tomas,
Zagreb: Magla otežava promet | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kako bi se kvaliteta zraka pratila još preciznije, Zagreb će uskoro dobiti mobilni laboratorij za mjerenje onečišćenja zraka, prvi takav u državi. Očekuje se da će biti u funkciji najkasnije do proljeća.

Posljednjih je dana u Zagrebu gusta magla, a indeks kvalitete zraka pokazuje da je loš. Prema službenim mjerenjima, glavni grad nalazi se u crvenoj zoni, što znači da zrak može loše utjecati na zdravlje.

- Katastrofa. Da smo znali, ne bismo ni izišli s bebicom van. Sad bježimo doma čim smo čuli da je crveno. Beba ima dva mjeseca, kaže Ivan iz Zagreba - prenosi net.hr.

Osim Zagreba, situacija nije bolja ni u ostalim gradovima.

- Žena se žalila da se osjeti neka kiselina, to s Jakuševca dolazi. Tamo se grije, razrađuje, pa puši. Loš zrak se osjeti skoro uvijek, kaže drugi građanin Zagreba.

- Kad je zrak lošije kvalitete, savjetujemo da se ne radi intenzivna fizička aktivnost na otvorenom. Kad nema vjetra ni kiše, smog se vidi golim okom i nije pametno trčati ili igrati nogomet vani - savjetuje ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

Prema podacima o kvaliteti zraka, osim Zagreba, u crvenom su i Sisak, Kutina, Bjelovar, Koprivnica te Slavonski Brod.

- Građani su s pravom ogorčeni. Meni su prije deset godina rekli da su moji zdravstveni problemi povezani sa zagađenjem zraka - kaže građanin Slavonskog Broda.

- Onečišćenje zraka lebdećim česticama PM 2.5 traje već 13 dana u kontinuitetu. Na jednoj mjernoj postaji je neprekidno, a na drugoj s povremenim prekidima - kaže Peter Tot-Đerđ iz Udruge Eko-Integral.

Radi se o česticama pepela i čađe, a kemijski spojevi koji bi mogli biti opasniji nisu povišeni - u granicama su normale. Ovo onečišćenje tipično je za zimske mjesece i sezonu grijanja, objasnio je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Kako bi se kvaliteta zraka pratila još preciznije, Zagreb će uskoro dobiti mobilni laboratorij za mjerenje onečišćenja zraka, prvi takav u državi. Očekuje se da će biti u funkciji najkasnije do proljeća.

