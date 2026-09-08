Zagreb u crvenom, sudar na obilaznici, kolona duga 2 km!

Početak školske godine vratio je i uobičajenu jutarnju sliku na zagrebačke prometnice, na kojima prevladava crvena boja zbog ogromnih gužvi. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Buzin i Lučko, na 20. km u oba smjera, vozi se po dva traka. U smjeru Bregane kolona je duga oko 2 kilometra.

Povećana je i gustoća prometa na obilaznici između čvorova Buzin i ﻿Zagreb zapad u oba smjera.

A prelazak preko mostova u Zagrebu također zahtijeva strpljenje, kao i vožnja Ljubljanskom, Vukovarskom te po 'Zelenom valu' prema centru. Iako je dio većih radova gotov, i dalje su radovi na Vukovarskoj, između Ozaljske i Savske, traju radovi i na nadvožnjaku preko Selske, a još traje i rekonstrukcija Sarajevske koja bi tijekom mjeseca trebala biti gotova. A uz to, grad je najavio i radove u Ulici Josipa Lončara na Jankomiru.