Zagreb u dimu: 'Mi se gušimo, a oni nam govore da je sve OK'

Što je ovo?! Magla kao da je 11. mjesec. Jakuševački smrad inače mi nije problem, navikli smo, ali je sinoć bilo baš nepodnošljivo, kaže nam Franjo Fuček (59) iz Dugava.

Jutro nakon požara u cijelom Novom Zagrebu djelovalo je kao u najgore zagađenim gradovima svijeta. Gusta magla zbog dima i nesnosan smrad paleži prekrili su nebo od Jakuševca do Lučkog. Tijekom noći su se svjetla u stanovima naizmjence palila i gasila kao u videoigrama. Nitko nije mirno spavao. Palile su se klime i zatvarali prozori. Ljudi su na sve moguće načine pokušavali preživjeti posljedice masivnog požara na reciklažnom dvorištu Jakuševca. Plamen je na vrhuncu vatrene stihije dosezao i 20 metara visine, a požar se raširio na 10.000 četvornih metara. Svi su u čudu promatrali sukljanje dima koje je uznemirilo i ljude iz okolice Zagreba. Vatrogasni kamioni s gasiteljima iz minute u minutu su dolazili u pomoć. Nakon tri sata žestoke borbe i polijevanja uspjeli su suzbiti plamen. Ipak, cijelu noć su mukotrpno raskopavali dio po dio 10-ak metara visokog brda drvenog namještaja. Morali su to kako bi ugasili požar i žar koji se uvukao u dubinu.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Ako sve bude po planu, intervencija bi trebala biti gotova do četvrtka uvečer - rekao nam je pomoćnik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Tomislav Resman.

U gašenju su sudjelovala 152 vatrogasca s 51 vozilom iz JVP-a Zagreb te brojnih dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja grada i Zagrebačke županije. Tu su im pomagali i radnici Vodoopskrbe koji su dovozili desetke tisuća litara vode, kao i radnici Čistoće s bagerima.

- Policija je započela s očevidom u četvrtak, no on će biti gotov tek kad za to budemo imali uvjeta - rekli su nam iz PU zagrebačke i dodali da su krim policajci ondje s vatrogascima koji paze da ponovno ne bukne vatra. Iako u cijeloj katastrofi nije bilo ozlijeđenih, stanovnici su se doslovno gušili u teškom smradu.

- Astmatičar sam i sinoć sam imao napadaj, nije se moglo disati - rekao nam je Stipo Lucić (63) iz Jakuševca. Unatoč brojnim pritužbama, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić uvjeravao je okupljene kako zrak nije zagađen. Pozvao se na analize Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” koje su pokazale kako količine štetnih plinova u zraku nakon požara na Jakuševcu ne odstupaju od graničnih vrijednosti. Na požarištu i u naselju Jakuševac mjerili su udio ugljikova monoksida, ugljikova dioksida, sumporova dioksida, dušikovih oksida i formaldehida zbog trenutačnog onečišćenja. Uzeli su i uzorke zraka za dodatne analize. Parametri nisu prelazili maksimalno dopuštene koncentracije. Zbog žalbi ljudi naknadno su radili analize u naselju Utrine. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada naveo je kako su u jugoistočnom dijelu Zagreba izmjerili vrlo visok indeks ozona (O3).

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Zbog toga su preporučili svima da izbjegavaju naporne aktivnosti na otvorenom. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) tijekom srijede i četvrtka zabilježio je povišene vrijednosti PM10 (lebdećih čestica) koje su posljedica taloženja izgorjelog materijala. Kemičar i toksikolog, prof. dr. sc. Franjo Plavšić objasnio nam je kako se radi o pepelu i da ne postoji opasnost od većih oboljenja. Tvrdi kako će građani koji su zahvaćeni dimom možda kašljati, žarit će ih u grlu, a moguća su i blaga akutna otrovanja.

- Puno gori problem je pad kvalitete života. Čim osjetite neugodne mirise, kvaliteta života je automatski smanjena. Problem je bio i u tome što nije bilo mogućnosti da se ljudi upozore na to da zatvore prozore i vrata te je taj zrak ušao u njihov prostor - istaknuo je Plavšić. Što se tiče mjerenja kvalitete zraka, koje je tijekom noći pokazalo da nema štetnih čestica u zraku, Plavšić objašnjava da će se stvarni nalazi znati tek nakon što se pepeo slegne. Prema njegovoj preporuci, građani bi trebali zatvoriti prozore i biti u zatvorenom prostoru.