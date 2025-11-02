Zapovjednik VZ Primorsko-goranske županije zatajio je da je u kolovozu u poslu za HŽ Infrastrukturu teško ozlijeđen vatrogasac. Za to nisu znali ni policija, kao ni HVZ. Vatra se proširila na brdo pa su zvali pojačanje
Zataškani slučaj: Vatrogasci su palili uz prugu za HŽ, jedan slomio nogu, vatra im pobjegla
Subota, 9. kolovoza. Rijekom i okolicom vladala je teška žega. U danu je narasla na 35, nebo je bilo bez oblaka. Državni hidrometeorološki zavod objavio je kako je gotovo na cijelom području Primorsko-goranske županije (PGŽ) vladala umjerena opasnost od nastanka i širenja šumskih požara.
