Muškarac je uz oružje imao i više stotina komada raznog streljiva, izvijestila je policija koja je nakon istraživanja osumnjičenika smjestila u pritvor, tereteći ga za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja.

Uz minobacač, na popisu pronađenog oružja su automatska puška, dvije ručne bombe, vježbovna tromblonska kumulativna mina, vježbovna tenkovska mina, lovačka puška, puška jednocijevka i četiri pištolja - od plinskog i signalnog do devet milimetarskog.

Oružje i 489 komada streljiva različitog kalibra osumnjičeni je, kažu u policiji, nabavio na zasad neutvrđeni način, a skrivao ga je u svom stanu i spremištu na području Maksimira.

Iako je u Hrvatskoj zabranjeno posjedovanje automatskog vatrenog oružja, eksploziva i bacača procjenjuje se da su tisuće primjeraka od ratnih zbivanja devedesetih godina i dalje skrivena po kućama.

Od 2007. MUP provodi akciju "Manje oružja manje tragedija" u kojoj građani ilegalno naoružanje mogu predati dragovoljno, bez sankcija.

Kazneni zakon za neovlašteno posjedovanje ili nabavu zabranjenog oružja propisuje do tri godine zatvora, odnosno do pet godina za one koje imaju veće količine takvog oružja.

