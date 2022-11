Zagreb: Zbog obnove fakulteta i škola u nove prostore ide oko 1500 đaka, nisu svi zadovoljni

Među učenicima nekoliko zagrebačkih srednjih škola i njihovim roditeljima posljednjih dana vlada zabrinutost. Započele su pripreme cjelovite obnove zgrade Građevinskog fakulteta na Svetom Duhu, kao i Učiteljskog fakulteta u Savskoj. U sklopu zgrade na Svetom Duhu je Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, dok su u Savskoj OŠ Davorina Trstenjaka i XI. gimnazija. Prema podacima zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje, uskoro započinje i obnova KBC-a Sestre milosrdnice, pri kojoj djeluju Škola za medicinske sestre Vinogradska i Škola za primalje.

Učenici tih pet škola, a ima ih nešto manje od 1500, bit će premješteni u druge prostore i škole. Preseljenje bi trebalo biti obavljeno do početka drugog polugodišta te se, primjerice, razgovara da bi učenici Škole za konstrukcije sljedeće dvije godine bili smješteni u Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju na Žitnjaku. No kako su nam rekli predstavnici roditelja te škole, to nikako ne bi bilo dobro rješenje ni za jednu od tih škola.

Obje škole imaju obimnu stručnu nastavu koja zahtijeva prostor i satnicu. "Guranje" tih škola zajedno loše će utjecati na sve, kažu nam roditelji koji zasad čekaju da se završe pregovori s Gradom. Stoga i uprave ovih škola ne žele javno komentirati, kao ni u XI. gimnaziji, koja bi u drugom polugodištu trebala prijeći u Tehničku školu u Palmotićevoj. Učenici i roditelji te škole upozoravaju kako dva mjeseca prije preseljenja još nemaju nikakvih službenih informacija o tome. Iz Grada apeliraju za strpljenje i ističu da za preseljenje Škole za konstrukcije još nije donesena konačna odluka, nego se razmatraju opcije.

- Ističemo da je u tijeku cjelovita obnova potresom oštećenih osnovnih i srednjih škola te rekonstrukcija i dogradnja još dvije osnovne škole, uslijed čega je nešto više od 4800 učenika tri osnovne i šest srednjih škola već izmješteno na 23 različite lokacije. Pri organizaciji rada škola, uz prostorne mogućnosti i kapacitete škola, vodimo računa o svim aspektima odgojno-obrazovnog rada te sigurnog i neometanog odvijanja nastave. Konačna odluka bit će donesena u suglasju svih uključenih škola, a o istoj ćemo pravovremeno obavijestiti roditelje i javnost - poručuju iz Grada.

No naši sugovornici ističu da nisu zadovoljni te da će razmisliti i o preseljenju u druge škole ako se naruši kvaliteta nastave.



