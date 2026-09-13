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VELIKA PLJAČKA UMJETNINA PLUS+

Zagrebačka banda Pink Panther: To su bila trojica besposličara, mladi i drski...

Piše Julia Očić,
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Zagrebačka banda Pink Panther: To su bila trojica besposličara, mladi i drski...
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O pljački Strossmayerove galerije za Express piše Julia Očić: Ukrali su sedam slika, nestalo je i jedno djelo El Greca, ali i slika za koju se tvrdilo da joj je autor Rembrandt! Dvojica su uhićena, treći je nestao...

Prije točno 55 godina hrvatsku javnost iznenadila je vijest o senzacionalnoj krađi umjetnina iz Strossmayerove galerije u Zagrebu. Naime, tijekom noći sa 24. na 25. rujna 1971. godine iz spomenute galerije trojica kradljivaca ukrali su čak sedam umjetničkih slika, među kojima je bilo i djelo El Greca, a ukupna vrijednost ukradenih umjetnina iznosila je čak pet milijuna dinara. Odmah su, naravno, alarmirani Interpol i cjelokupna jugoslavenska policija, a uvedena je i pojačana kontrola na svim graničnim prijelazima kako bi se što prije otkrilo tko stoji iza najveće poslijeratne krađe umjetnina u bivšoj Jugoslaviji.

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Komentari 0
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