Zagrebačka banda Pink Panther: To su bila trojica besposličara, mladi i drski...

Prije točno 55 godina hrvatsku javnost iznenadila je vijest o senzacionalnoj krađi umjetnina iz Strossmayerove galerije u Zagrebu. Naime, tijekom noći sa 24. na 25. rujna 1971. godine iz spomenute galerije trojica kradljivaca ukrali su čak sedam umjetničkih slika, među kojima je bilo i djelo El Greca, a ukupna vrijednost ukradenih umjetnina iznosila je čak pet milijuna dinara. Odmah su, naravno, alarmirani Interpol i cjelokupna jugoslavenska policija, a uvedena je i pojačana kontrola na svim graničnim prijelazima kako bi se što prije otkrilo tko stoji iza najveće poslijeratne krađe umjetnina u bivšoj Jugoslaviji.