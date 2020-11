Zagrebačka hitna uvela brze testove: 'Olakšan nam je posao'

Testirano je nekoliko pacijenata kod kojih je postojala indikacija kako bismo što brže intervenirali. Ako je test pozitivan, vodimo pacijenta u Covid bolnicu, objasnio je Žarko Rašić

<p>Do sada smo imali 4600 intervencija koje su bile vezane uz Covid-19, rekao je za<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3922574/zagrebacka-hitna-pomoc-krenula-s-brzim-testovima-na-koronu-rasic-za-rtl-ovo-ce-nam-olaksati-posao/" target="_blank"> RTL</a> ravnatelj Nastavnog zavoda za hitnu medicinu u Zagrebu, <strong>Žarko Rašić.</strong></p><p>Zagrebačka hitna pomoć uvela je brze testove na korona virus. </p><p>- Danas je prvi dan kada smo ih uveli. Testirano je nekoliko pacijenata kod kojih je postojala indikacija. Postoje stroge indikacije kada se radi taj test. Kako bismo omogućili što bržu intervenciju - kazao je Rašić i dodao:</p><p>- Ukoliko je test pozitivan, tada ga vodimo u Covid bolnicu. Na taj način štedimo vrijeme - istaknuo je.</p><p>- Ovo će nam dosta olakšati. Često se znalo događati da vozimo s jednog kraja grada na drugi kraj grada. Mi ćemo raditi te brze testove, ako su oni negativni, onda se radi i PCR test - kazao je Rašić i nastavio:</p><p>- Do sada smo imali 4600 intervencija koje su bile vezane uz Covid-19. Sve ostale bolesti postoje i u gradu Zagrebu. postoje prometne nesreće, dnevno imamo puno intervencija. Hitna se često puta do sada jer pacijenti jako teško dolaze u kontakt sa svojim obiteljkim liječnicima. Kod nas je situacija jako dobra, ni jedan djelatnik do ruja nije bio COVID pozitivan. Sada je 6 djelatnika u samoizolaciji, odnosno Covid pozitivno. Ovo je izuzetno mali broj - zaključio je Rašić za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3922574/zagrebacka-hitna-pomoc-krenula-s-brzim-testovima-na-koronu-rasic-za-rtl-ovo-ce-nam-olaksati-posao/" target="_blank">RTL</a>. </p>