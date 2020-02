Zagrebačka obilaznica dobiva treći trak - samo za kamione

Do početka ovogodišnje turističke sezone zagrebačka obilaznica bi trebala dobiti treći trak, javlja Večernji list. Hrvatske autoceste su krenule u provedbu pokusnog projekta da pretvore zaustavni trak u vozni na tom najprometnijem dijelu hrvatske autocestovne mreže.

U HAC-u su rekli da do ljeta planiraju zaustavni trak pretvoriti u vozni u oba smjera od Jakuševca do Ivanje Reke, a još jedan vozni trak bi se uveo na 13,5 kilometara obilaznice od Jankomira do Jakuševca nakon turističke sezone.

Protočnost bi se, kako kažu, tako povećala za 50 posto. Zaustavni trak bit će spori trak za kamione, srednji za kamione, autobuse i automobile, a lijevi samo za automobile i autobuse.

Regulirat će se i brzina ovisno o traku. Na lijevom će biti ograničena do 100 km/h, a na srednjem i sporom 80 km/h.

Tema: Hrvatska