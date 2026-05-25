Zagrebačka obilaznica od jutra u crvenom: Zbog nesreće kolona je već duga 10 kilometara!

Zbog prometne nesreća na zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane, vozi se u koloni dugoj oko deset kilometara, javljaju u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog autokluba.

Slična situacija na istoj obilaznici je i između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane te između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Gust promet je i na istočnom ulazu u Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba.

- Vozi se usporeno uz povremene zastoje, kolona je duga oko tri kilometra - pišu iz HAK-a.

Gužve su zabilježene i u drugim dijelovima Hrvatske.

- Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske (DC8) magistrale. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosnu udaljenost između vozila - pišu iz HAK-a.