Zagrebačka policija: 'Nismo reagirali na Pernarove posjete školama jer ga nisu prijavili...'

Ivan Pernar, nekadašnji saborski zastupnik, obilazi zagrebačke škole, slika i snima maloljetnu djecu i to objavljuje na društvenim mrežama. Uz to lupeta djeci da se ne cijepe i da piju Lugolovu otopinu koja je opasna za one koji ne pate od deficijencije joda. Na što su doktori više puta upozorili ljude da to ne piju na svoju ruku.

Policija tvrdi da je zaprimila dopis pravobraniteljice za djecu o Pernarovim dolascima pred škole te da mole da, ako imaju saznanja da će se opet tamo pojaviti, to jave dežurnoj policijskoj postaji.

Iz PU zagrebačke su za 24sata odgovorili na upit je li dopis poslan i drugim zagrebačkim školama.

Navode da kontinuirano poduzimaju preventivne aktivnosti u suzbijanju nasilja i drugih ugroza prava djece u zonama odgojno-obrazovnih ustanova. Dodaju da to podrazumijeva i intenzivnu suradnju s odgovornim i stručnim djelatnicima škola i drugih ustanova.

Objasnili su da raspolažu saznanjima o više od deset događaja u kojima Ivan Pernar, tijekom obilaska odgojno-obrazovnih ustanova, razgovarao i ostvarivao kontakt s učenicima. Uz to zaprimili su i reakciju Pravobraniteljice za djecu koja je bila potaknuta određenim brojem reagiranja roditelja, vezano uz ponašanje Pernara u blizini odgojno-obrazovne ustanove.

- Prilikom utvrđivanja jesu li u zonama odgojno-obrazovnih ustanova od strane pojedinaca na bilo koji način narušena ili ugrožena prava djece, ostvareni su neposredni kontakti s odgovornim osobama, prije svega škola, dok je s namjerom provjere sličnih događanja mogućih protupravnih ponašanja na štetu djece, na području samo jedne policijske postaje komunikacija ostvarena pismenim putem u obliku informativne obavijesti prema odgojno-obrazovnim ustanovama na njihovom području, kazali su iz policije.

Do sada su prikupljenim saznanjima utvrdili da tijekom obilaska prostora u zonama škola od strane Pernara nije bilo potrebe za reakcijom policije te da nitko od učenika i roditelja policiji nije prijavljivao kažnjive radnje.

- Policija nije nedvojbeno utvrdila da su ponašanjem pojedinca do sada ostvarena obilježja kažnjivih radnji, a o svim prikupljenim saznanjima bit će obaviješteno nadležno državno odvjetništvo. U slučaju da bilo koja osoba svojim ponašanjem, usmjerenim na djecu, ostvari obilježja protupravnog ponašanja, policija će poduzeti zakonom propisane mjere radi zaštite žrtava i procesuiranja počinitelja, naveli su.