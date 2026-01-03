Zagrebačka policija: Noćas je bilo 381 prekršaja u prometu! Mobiteli, pojasevi, alkohol...

Zagrebačka policija je u noći s petka na subotu, tijekom provođenja preventivno-represivne akcije "Aktivnosti na zaustavljanju nepovoljnog trenda stanja sigurnosti u cestovnom prometu", utvrdila 381 prometni prekršaj, među kojima se 161 prekršaj odnosio na nepropisnu brzinu.

Utvrđeno je i 25 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 38 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 14 prekršaja nepropisne uporabe mobitela u vožnji te 143 ostala prekršaja.

Prvog dana akcije najveća koncentracija alkohola u organizmu zabilježena je kod 48-godišnjaka koji je upravljao vozilom na području Hrastja pod utjecajem alkohola od 1,93 grama po kilogramu, navodi PU zagrebačka.

Akcija se provodi radi podizanja razine sigurnosti u prometu, odnosno sprječavanja počinjenja najtežih prometnih prekršaja prvenstveno vožnje pod utjecajem alkohola i droga, kao i sprječavanja i sankcioniranja drugih težih prometnih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa.

S obzirom na broj i težinu utvrđenih prometnih prekršaja policija još jednom poziva sudionike u cestovnom prometu da se pridržavaju prometnih propisa.

"Vozači, razmislite! Neodgovornim ponašanjem i grubim kršenjem propisa ugrožavate ne samo svoju sigurnost već i sigurnost te živote drugih sudionika u prometu", poručuju iz zagrebačke policije.