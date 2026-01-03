Liječničku pomoć pružili su mu u KBC-u Zagreb, gdje su utvrdili da se prilikom skoka teško ozlijedio
PAO S METAR I POL
Vremešni lopov provalio u kuću u Zagrebu i skočio kroz prozor u bijegu. Policiji se žalio na bol
Policija je zatekla muškarca (67) tijekom provale u stan 39-godišnjakinje na području Novog Zagreba u petak oko 18.50 sati. Kako bi ga spriječili da pobjegne, prisilno su ga zaustavili i vezali, piše zagrebačka policija.
Muškarac im je pokušao pobjeći tako što je skočio kroz prozor stana s visine 1,5 metar i pao na tlo. Priveli su ga u policijske prostorije, a tamo im se kasnije žalio na bolove.
Liječničku pomoć pružili su mu u KBC-u Zagreb, gdje su utvrdili da se prilikom skoka teško ozlijedio. Policija će provesti očevid.
