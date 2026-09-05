Zagrebačka policija privremeno oduzela 15 električnih romobila

Zagrebačka policija je u srijedu i četvrtak u pojačanom nadzoru vozača električnih romobila, mopeda i motocikala privremeno oduzela 15 električnih romobila te na cestama utvrdila više od sto prometnih prekršaja.

Tijekom provođenja akcije u najprometnijim dijelovima Zagreba utvrđeno je 15 prekršaja vezanih uz nekategorizirana vozila (zbog čega su oduzeti električni romobili), 94 prekršaja zbog nenošenja zaštitne kacige, četiri prekršaja zbog nepropisnog kretanja i jedan prekršaj zbog nepropisnog korištenja slušalica, izvijestila je u subotu policija.

Poseban naglasak tijekom akcije stavljen je na provjeru tehničkih karakteristika vozila.

Privremeno je oduzeto 15 električnih romobila koji su razvijali brzinu veću od 25 kilometara na sat, a snaga elektromotora prelazila im je 0,6 kilovata.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, takva se vozila ne mogu kategorizirati kao osobna prijevozna sredstva, već se smatraju nerazvrstanim prijevoznim sredstvima kojima je strogo zabranjeno kretanje po površinama namijenjenim za vozila i pješake.

Policijska uprava zagrebačka ponovno savjetuje sve vozače električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava da se pridržavaju zakonskih odredbi, prilagode brzinu uvjetima na cestama i pješačkim zonama te poštuju sigurnost najranjivijih skupina u prometu.

Aktivnosti policije u prometu nastavit će se provoditi i dalje kako bi se osigurala maksimalna sigurnost svih građana, ističu iz policije i posebno podsjećaju roditelje da, prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, električnim romobilima i drugim osobnim prijevoznim sredstvima ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina.