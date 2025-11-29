Obavijesti

News

AKCIJA POLICIJE

Zagrebačka policija: U jednoj noći 424 prometna prekršaja. Uhvatili i mladića s 2.24 promila

Zagrebačka policija: U jednoj noći 424 prometna prekršaja. Uhvatili i mladića s 2.24 promila
S obzirom na broj utvrđenih prometnih prekršaja koristimo priliku te još jednom pozivamo sudionike u cestovnom prometu da se pridržavaju prometnih propisa, objavila je policija

Zagrebačka policija je u noći s petka 28. na subotu 29. studenoga tijekom provela preventivno-represivne akcije „Aktivnosti na zaustavljanju nepovoljnog trenda stanja sigurnosti u cestovnom prometu". Tijekom noći utvrdili su ukupno 424 prometna prekršaja.

- Podsjećamo, akcija se provodi s ciljem podizanja razine sigurnosti u prometu odnosno sprječavanja počinjenja najtežih prometnih prekršaja prvenstveno vožnje pod utjecajem alkohola i droga kao i s ciljem sprječavanja i sankcioniranja drugih težih prometnih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa - kažu u PU zagrebačkoj. 
 
Od ukupno 424 prekršaja utvrđena su:

154 prekršaja nepropisne brzine,
29 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola
28 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa,
21 prekršaj nepropisne uporabe mobitela u vožnji
dva prekršaja vožnje pod utjecajem droge  te
190 ostalih prekršaja.
 
- Prvog dana, najveća koncentracija alkohola u organizmu zabilježena je kod 23-godišnjaka koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 2,24 g/kg u organizmu na području Velike Gorice. S obzirom na broj utvrđenih prometnih prekršaja koristimo priliku te još jednom pozivamo sudionike u cestovnom prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Vozači, razmislite! Neodgovornim ponašanjem i grubim kršenjem propisa ugrožavate ne samo svoju sigurnost već i sigurnost te živote drugih sudionika u prometu - objavila j policija.

