OZBILJNO DOBRA VIJEST

Zagrebačka znanstvenica dobila europski znanstveni Oskar, čak 1,9 milijuna eura za istraživanje

Foto: IDIZ

Dr. sc. Karin Doolan prva je u Hrvatskoj dobila potporu Europskog istraživačkog vijeća za projekt iz društvenih znanosti. Bavit će se ulogom škola u borbi s vremenskim ekstremima, potresima, poplavama isl.

Iz Instituta za društvena istraživanja stižu sjajne vijesti. Zagrebačka znanstvenica dr. sc. Karin Doolan dobitnica je prestižnog projekta Europskog istraživačkog vijeća (ERC), tzv. Europskog Oskara, vrijednog 1,977.855 eura. Potporu ERC-a dobila je za  petogodišnji projekt pod naslovom "Rekonceptualizacija škole kroz prizmu katastrofa izazvanih prirodnim nepogodama“ (RESADL – Reimagining Schools through a Post-Disaster Lens).

Time u Hrvatsku donosi jedno od najkompetitivnijih europskih znanstvenih financiranja i to po prvi puta u društvenim znanostima, ističu iz IDIZ-a. Projekt dr. Doolan fokusirat će se na to kakvu ulogu i važnost imaju škole i obrazovanje u borbi sa sve češćim klimatskim ektremima, poput poplava, potresa, oluja. To je trenutno jedna od najvažnijih tema na globalnoj razini, te se sve više novca raspoređuje upravo u znanstvena istraživanja i projekte koji se tiču zaštite zajednica.

Planirano znanstveno istraživanje provodit će se u školama i lokalnim zajednicama šest europskih zemalja koje su u novijoj prošlosti bile pogođene prirodnim nepogodama: Španjolska i Njemačka poplavama 2024., Slovenija i Grčka poplavama 2023. te Turska i Hrvatska potresima 2023. i 2020.

Prije točno četiri godine Petrinju je pogodio razoran potres koji je odnio sedam života i nanio golemu štetu
Prije točno četiri godine Petrinju je pogodio razoran potres koji je odnio sedam života i nanio golemu štetu | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Cilj istraživanja je unaprjeđenje javnih politika kako bi se gradile otpornije škole i zajednice, ističe Katrin Doolan.

- Počašćena sam da je Europsko istraživačko vijeće prepoznalo znanstvenu relevantnost ove teme. Veseli me i što će uspjeh ovog projektnog prijedloga omogućiti zapošljavanje pet mladih znanstvenika koji će imati priliku usavršiti se u ovom području. Projekt će potaknuti mogućnost novih suradnji. Jako mi je drago da će projekt pridonijeti daljnjem jačanju međunarodne vidljivosti Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu koji se potvrđuje kao mjesto znanstvene kvalitete i inovativnosti u europskim okvirima. Tijekom procesa prijave ključna mi je bila podrška kolega i kolegica s Instituta - izjavila je.

Ovaj projekt nastavak je njezinih ranijih istraživanja u području otpornosti na ekstremne klimatske promjene.

Ravnatelj IDIZ-a Boris Jokić podijelio je velike čestitke kolegici Doolan. Ona je znanstvenica u IDIZ-ovu Centru za
istraživanje i razvoj obrazovanja. Diplomirala je engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a magisterij i doktorat znanosti iz sociologije obrazovanja stekla je na Sveučilištu u Cambridgeu. Status redovite profesorice stekla je na Sveučilištu u Zadru gdje je više godina radila na Odjelu za sociologiju. U novijim je istraživanjima proučavala otpornost škola u kontekstima katastrofa uzrokovanih prirodnim nepogodama te društvenu otpornost tijekom i nakon pandemije COVID-19. Posebno je posvećena povezivanju rezultata znanstvenih istraživanja s oblikovanjem javnih politika.

Foto: IDIZ

- Ovo je izniman i u potpunosti zaslužen uspjeh koji je važan za nju osobno i za naš Institut. Ovime se nastavlja niz uspješnih prijava Instituta na nacionalne i međunarodne znanstvene natječaje čemu je pridonio i programski ugovor Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Smatram da je ovo ujedno dokaz relevantnosti rada znanstvenica i znanstvenika u društvenim znanostima u Hrvatskoj te da projektnim idejama i znanjem možemo
konkurirati na svjetskoj razini - istaknuo je Jokić.

