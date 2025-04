Zagrebačka županija raspisala natječaj za poduzetnike

Zagrebačka županija raspisala je u utorak 2,1 milijun eura vrijedan natječaj za dodjelu bespovratnih potpora malim gospodarstvenicima koji se bave proizvodnim i neproizvodnim djelatnostima s ciljem jačanja konkurentnosti, a otvoren je do 15. svibnja. Bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu do 10 tisuća eura dodjeljivat će se za proizvodne djelatnosti i to za nabavu strojeva i druge opreme potrebne za obavljanje djelatnosti, preuređenje i nadogradnju strojeva, nabavu radnih strojeva te skladišne opreme.

Za neproizvodne djelatnosti maksimalni iznos potpore iznosi do 4 tisuće eura. Dodjeljivat će se za nabavu strojeva i druge opreme potrebne za obavljanje djelatnosti, nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera, izradu/doradu web stranica i web shopa te nabavu radnih strojeva, priopćeno je ureda župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića.

Potpora se odobrava samo za jednu vrstu namjene, a postotak s kojim Županija sufinancira projekte je do 40 posto ukupnog iznosa, dodaje se.

Tekst natječaja i upute za prijavitelje dostupni su na web stranici www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji, a više informacija može se dobiti na e-mail uog@zagrebacka-zupanija.hr ili na broj telefona 01/6009-457.

Iz Zagrebačke županije podsjećaju da je od 14. veljače do 17. ožujka ove godine bio proveden i natječaj za poduzetnike početnike, a zahvaljujući uspješnim prijavama bespovratne potpore u ukupnom iznosu od 390 tisuća eura ostvarilo je 206 poduzetnika početnika.

Također, u županijskom proračunu za ovu godinu za poduzetnike je planirano i pola milijuna eura za ugradnju fotonaponskih ćelija, dodaje se u priopćenju.