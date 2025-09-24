Obavijesti

U DUBRAVI

Zagrebački fantom na biciklu opet napao, dvije žene na ulici ostale su bez nakita...

Piše Bogdan Blotnej,
ILUSTRACIJA | Foto: Robert Anić/PIXSELL

Policajci u postaji Dubrava su u utorak reagirali na dva poziva uznemirenih žena koje su na cesti ostale bez svojih vrijednosti. Šteta je procijenjena na najmanje 1000 eura

Nepoznati lopov jučer se oko 15 sati sjurio prema ženi (64) na Aleji Blaža Jurišića u zagrebačkoj Dubravi. Bio je na biciklu te je nemoćnoj prolaznici s vrata strgnuo nakit. 

Žena je bila u šoku, no nasreću nije ozlijeđena. Nije ga uspjela spriječiti te je pozvala policiju. Nakit, koji joj je ukraden, vrijedi najmanje 500 eura.

Dok su policajci još bilježili sve podatke i tražili moguće nadzorne kamere koje su snimile fantoma na biciklu, dobili su drugu dojavu.

Oko 19 sati, ovog puta na Resničkom putu u Dubravi, napadnuta je druga 64-godišnjakinja. I kraj nje je projurio lopov na biciklu s vrata strgnuo nakit. I tu se šteta procjenjuje na najmanje 500 eura. 

Istraga je u tijeku.

