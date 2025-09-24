Zagrebački fantom na biciklu opet napao, dvije žene na ulici ostale su bez nakita...

Nepoznati lopov jučer se oko 15 sati sjurio prema ženi (64) na Aleji Blaža Jurišića u zagrebačkoj Dubravi. Bio je na biciklu te je nemoćnoj prolaznici s vrata strgnuo nakit.

Žena je bila u šoku, no nasreću nije ozlijeđena. Nije ga uspjela spriječiti te je pozvala policiju. Nakit, koji joj je ukraden, vrijedi najmanje 500 eura.

Dok su policajci još bilježili sve podatke i tražili moguće nadzorne kamere koje su snimile fantoma na biciklu, dobili su drugu dojavu.

Oko 19 sati, ovog puta na Resničkom putu u Dubravi, napadnuta je druga 64-godišnjakinja. I kraj nje je projurio lopov na biciklu s vrata strgnuo nakit. I tu se šteta procjenjuje na najmanje 500 eura.

Istraga je u tijeku.