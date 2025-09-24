Policajci u postaji Dubrava su u utorak reagirali na dva poziva uznemirenih žena koje su na cesti ostale bez svojih vrijednosti. Šteta je procijenjena na najmanje 1000 eura
U DUBRAVI
Zagrebački fantom na biciklu opet napao, dvije žene na ulici ostale su bez nakita...
Čitanje članka: < 1 min
Nepoznati lopov jučer se oko 15 sati sjurio prema ženi (64) na Aleji Blaža Jurišića u zagrebačkoj Dubravi. Bio je na biciklu te je nemoćnoj prolaznici s vrata strgnuo nakit.
Žena je bila u šoku, no nasreću nije ozlijeđena. Nije ga uspjela spriječiti te je pozvala policiju. Nakit, koji joj je ukraden, vrijedi najmanje 500 eura.
Dok su policajci još bilježili sve podatke i tražili moguće nadzorne kamere koje su snimile fantoma na biciklu, dobili su drugu dojavu.
Oko 19 sati, ovog puta na Resničkom putu u Dubravi, napadnuta je druga 64-godišnjakinja. I kraj nje je projurio lopov na biciklu s vrata strgnuo nakit. I tu se šteta procjenjuje na najmanje 500 eura.
Istraga je u tijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+