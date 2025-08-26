Zagrebački holding lani s dobiti od 27,2 mil. eura, smanjili dug

Grupa Zagrebački holding u 2024. godini ostvarila je dobit poslije oporezivanja od 27,2 milijuna eura, dok je sveobuhvatna dobit, koja uključuje i dobit iz revalorizacije nekretnina, dosegnula 115,65 milijuna eura, pokazalo je financijsko izvješće te kompanije objavljeno u utorak.

"U 2024. godini, grupa je ostvarila pozitivan financijski rezultat, unatoč izazovima na tržištu i promjenama u regulatornom okruženju. Ovaj uspjeh u velikoj mjeri rezultat je strateških reformi koje su provedene u prethodnim godinama, uključujući reorganizaciju poslovnih procesa, centralizaciju i optimizaciju poslovanja i uvođenje novih tehnologija. Izuzetno smo ponosni što su ove reforme, zajedno s našim predanim radom, doveli do poboljšanja kreditnog rejtinga društva, što potvrđuje povjerenje rejting agencija i investitora u našu sposobnost upravljanja rizicima i održavanje financijske stabilnosti kao i realizaciji strateških ciljeva za razvoj grupe", istaknuto je u komentaru Uprave ZG holdinga objavljenom u konsolidiranom financijskom izvješću.

Usporedbe radi, dobit Zagrebačkog holdinga je u 2023. godini iznosila 16,3 milijuna eura, a sveobuhvatna dobit 22,3 milijuna eura.

Operativna dobit (EBIT) ostvarena u 2024. godini bila je veća za 19,9 milijuna eura u odnosu na 2023. godinu te je dosegnula 57,9 milijuna eura.

Ostvarena dobit prije kamata, poreza, amortizacije (EBITDA) iznosila je 113,5 milijuna eura, što je povećanje za 21,4 milijuna eura u odnosu na prethodno usporedno izvještajno razdoblje. Kada se isključi jednokratni efekt dobitka od promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine u iznosu od 15,8 milijuna eura, ostvarena EBITDA iznosi 97,7 milijuna eura, kažu iz Holdinga.

Lani su poslovni prihodi iznosili 846,65 milijuna eura te su u odnosu na 2023. godinu bili veći za 60,25 milijuna eura ili osam posto, dok su poslovni rashodi na godišnjoj razini narasli za 40,3 milijuna eura ili pet posto, na 789 milijuna eura.

Smanjenje prihoda od prodaje i distribucije plina

Najznačajniji rast prihoda u odnosu na 2023. godinu ostvaren je u segmentima uređivanja i održavanja zelenih površina, za 48 posto, održavanja čistoće i odvoza otpada, za 23 posto, prodaje lijekova za 16 posto, vodoopskrbe i odvodnje za 13 posto i upravljanja i održavanja javnih cesta, za 12 posto.

S druge strane, smanjenje prihoda od prodaje za 45,7 milijuna eura ili 20 posto zabilježio je segment prodaje i distribucije plina, uslijed manjih količina distribuiranog plina i manjeg broja kupaca od 1. listopada 2024. godine, kada je došlo do promjene opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge, navodi se, između ostalog.

U strukturi poslovnih rashoda, najznačajnije su povećani troškovi osoblja, za 37,8 milijuna eura, što je rezultat većih materijalnih prava utvrđenih kolektivnim ugovorima Zagrebačkog holdinga i ovisnih društava, kao i porasta prosječnog broja zaposlenih za šest posto.

Povećanje broja zaposlenih uglavnom se odnosi na operativne radnike u podružnicama Čistoća, Zagrebačke ceste, Zrinjevac i društvu VIO te na prelazak zaposlenika iz Zagrebačkih otpadnih voda u društvo VIO.

Materijalni troškovi i usluge, navodi se u izvješću, manji su za 4,6 milijuna eura, ponajprije zbog smanjenja troškova prodane robe, što je rezultat manje isporučenih količina plina.

Iz Holdinga su izvijestili i da su zatvaranjem kompostana Jakuševec i Čret značajno porasli troškovi komunalnih usluga i naknada zbog potrebe predaje biootpada vanjskom oporabitelju.

Neto dug manji za 80 milijuna eura

Na kraju 2024. godine, ukupna neto imovina društva iznosila je 760,6 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 135,9 milijuna eura u odnosu na zadnji dan 2023. godine.

Dugotrajna imovina porasla je za 379,6 milijuna eura ili 23 posto, što je prvenstveno rezultat povećanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme u iznosu od 381,45 milijuna eura. Dobar dio tog povećanja, odnosno 222,5 milijuna eura, proizlazi iz unosa imovine preuzimanjem Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ), sukladno lanjskoj odluci gradske skupštine.

Neto dug je krajem prošle godine iznosio 505,95 milijuna eura, što je smanjenje od 79,9 milijuna eura u odnosu na prethodnu godinu.

Do smanjenja je došlo zbog redovnih otplata kredita i najmova, prijevremene otplate glavnice klupskog kredita u iznosu od 30,6 milijuna eura te povećanja stanja novčanih sredstava za 27,15 milijuna eura, stoji u financijskom izvješću.

Zaključno, iz Zagrebačkog holdinga poručuju da nastavljaju s implementacijom strateških projekata poput izgradnje Centra za gospodarenje otpadom, digitalizacije poslovanja, modernizacije voznog parka, projekta izgradnje solarnih elektrana na objektima grupe te revitalizaciju zagrebačkih tržnica.