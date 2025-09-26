Obavijesti

GRAĐANI U PROBLEMIMA

Zagrebački krematorij u kvaru, pogrebnici pokojnike voze u Sloveniju: 'Troškovi su porasli'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/ilustracija

Kvar na jednoj od dvije kremacijske peći u zagrebačkom krematoriju napravio je puno više problema nego što se to isprva mislilo. Naime, krematorij trenutačno radi samo za potrebe Zagrepčana.

- Za osobe koje nemaju adresu u Zagrebu za njih je problem. S obzirom na problem koji je nastao sa pećima na krematoriju, a peći imaju godina, puno rade, drugi pogrebnici moraju se snaći negdje drugdje sa krematorijem, u nekoj drugoj državi - rekao je za Dnevnik.hr Renato Habulin, pogrebnik iz Zagreba.

Zbog toga, pogrebnici koji kremiranje obavljaju u Zagrebu pokojnike voze na kremiranje u Sloveniju.  Goran Rašić, pogrebnik iz Umaga ističe da je to skoro trodupli trošak za građane. 

- Na zagrebačkom krematoriju dok smo obavljali kremacije sama kremacija, usluga krematorija je koštala nekih 208 eura to je sada u Žalama 450 eura. Plus troškovi rashladne komore - poručio je.

Niti krematorij u Osijeku ne radi, i to od proljeća. Sve zbog problema s dimnjakom. Ipak, vjeruje se da će već idući tjedan biti u funkciji.

