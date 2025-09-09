Obavijesti

'PAO' DILER

Zagrebački policajci kod dilera s Trešnjevke našli kilu kokaina

Piše Ivan Hruškovec,
3
Foto: PUZ

Prema policijskim navodima, muškarac je drogu nabavljao na zasad neutvrđen način, a potom je skrivao, vagao i prepakiravao u stanovima u kojima je boravio

Zagrebačka policija dovršila je istragu nad 44-godišnjakom kojeg sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Pretragom dvaju stanova na području Trešnjevke, koje je koristio osumnjičeni, policajci su u ponedjeljak navečer pronašli 942 grama kokaina, 91 gram marihuane, digitalnu vagu te novac za koji se sumnja da potječe od preprodaje droge.

Prema policijskim navodima, muškarac je drogu nabavljao na zasad neutvrđen način, a potom je skrivao, vagao i prepakiravao u stanovima u kojima je boravio. Droga je bila namijenjena daljnjoj preprodaji.

Nakon dovršenog postupka, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

