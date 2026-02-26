Obavijesti

NASTAVLJAJU AKCIJU

Zagrebački policajci pratili tko vozi 'žutom trakom', samo u dva kvarta bilo 104 prekršaja

Piše Bogdan Blotnej,
Foto: PU zagrebačka

Podsjećaju da njenim korištenjem druga vozila usporavaju vozila javnog prijevoza i druga vozila kojima je namijenjena odnosno utječe na prometnu protočnost, ali i na sigurnost sudionika u prometu

Početkom tjedna, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su izvanrednu ciljanu akciju usmjerenu na vozače koji se ne pridržavaju prometnih pravila te se svojim vozilima kreću 'žutom trakom'.

Akcija je provedena na području Trešnjevke i Novog Zagreba pri čemu su utvrđena ukupno 104 prekršaja vožnje žutom trakom.

- Policijska uprava zagrebačka akciju je organizirala i provela vodeći računa, kako o općoj sigurnosti tako i o prekršajima iz domene Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s posebnim naglaskom na kretanje tzv. žutom prometnom trakom namijenjenom za kretanje vozila javnog prijevoza putnika odnosno tramvaja, autobusa i taxi vozila - pišu iz PU zagrebačke.
 
Podsjećaju da njenim korištenjem druga vozila usporavaju vozila javnog prijevoza i druga vozila kojima je namijenjena odnosno utječe na prometnu protočnost, ali i na sigurnost sudionika u prometu. Nastavit će nadzor i pisanje kazni, jer se iz iskustva pokazalo da vozači drukčije ne reagiraju na poštivanje prometnih propisa i pravila.

- Pozivamo vozače u cestovnom prometu da se pridržavaju prometnih propisa kako bi se razina sigurnosti u cestovnom prometu podigla na još višu razinu - pišu iz policije.

