Zagrepčane čekaju poskupljenja komunalija?! Tomašević: 'Iste cijene ne mogu biti unedogled'

Riječanima će od Nove godine poskupjeti odvoz otpada za čak 70 posto, a sasvim je izgledno da će val poskupljenja komunalnih usluga zahvatiti i Zagrepčane. Jasno je to i iz izjava zagrebačkoga gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji nije odbacio mogućnost poskupljenja i upozorio da zbog povećanih troškova, plaća radnika i inflacije Zagreb ne može unedogled subvencionirati komunalne usluge da ne bi porasle građanima. I šef Zagrebačkog holdinga, Ivan Novaković, uvijeno je najavio poskupljenja, a ni istaknuti ljudi u Možemo! i SDP-u, koji su koalicijski partneri u Zagrebu, ne odbacuju tu mogućnost, ali poručuju da najprije rade analize.

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić bila je mnogo otvorenija. Za Novi je list potvrdila poskupljenje odvoza otpada jer njihova tvrtka Čistoća trpi gubitke na odvozu. Nova cijena minimalne javne usluge u Rijeci će iznositi 14 eura mjesečno s PDV-om, a trenutačna je 8,24 eura. U Zagrebu je ta cijena 6 eura s PDV-om mjesečno. Zagrepčani bi to trebali dodatno plaćati kupnjom ZG vrećica, ali iako gradska uprava to ne želi priznati, one se sve manje koriste. U kontejnerima višestambenih zgrada po cijelom gradu jedva se može naći pokoja plava ZG vrećica. Tri godine nakon njihova uvođenja, većina građana u zgradama otpad odbacuje u jeftinim vrećama za otpad umjesto da plaćaju dodatno ZG vrećice.

Ali poskupljenje otpada očito nije jedino na stolu.

- Nikakva odluka o poskupljenju još nije donesena. Unatoč inflaciji, cijene komunalnih usluga dosad nisu rasle jer smo povećavali subvencije iz proračuna. Rekli smo da ćemo to raditi dok bude moguće. Nije realno da ćemo moći to raditi unedogled jer rastu cijene, troškovi i plaće zaposlenih. Do sada smo bili jedini grad koji je zadržao sve stare cijene, od prijevoza i otpada pa do cijena staračkih domova. Međutim, inflacija još raste i to je pritisak na proračun. Proračun moramo predložiti do sredine studenog, do tada ćemo vidjeti što će biti, kad će biti i hoće li biti - poručio je Tomašević.

Inače, Tomašević je zadržao najviše stope poreza na plaće, pravdajući da time održava niske cijene komunalnih usluga. Proračun otkriva da je samo u pola godine zagrebačkim tvrtkama za subvencije isplaćeno 101,6 milijuna eura ili gotovo 20 milijuna eura više nego u šest mjeseci lani. I ovomjesečni rebalans proračuna otkrio je da će se ove godine za subvencije potrošiti gotovo 38 milijuna eura više nego lani, pa će subvencije samo gradskim tvrtkama iznositi 251 milijun eura. Od toga najviše otpada na ZET, koji je javni prijevoznik i koji nije dizao cijene karata. Slijedi Čistoća, koja odvozi otpad. I predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga, Ivan Novaković, dao je izjavu iz koje je poskupljenje izgledno. U podcastu "Poslovni svijet" Poslovnog dnevnika Novaković je priznao da je nakon odluke Vlade o ukidanju subvencioniranih cijena i Grad Zagreb pred sličnom odlukom.

- Znate da trenutno imamo najnižu cijenu odvoza otpada, otpad je najviše izložen tom inflatornom pritisku, plaćamo stvarno visoke troškove zbrinjavanja. Imamo ulaganja u novu mehanizaciju, sve to košta. Značajno smo povećali sustav odvoza, mnoge podzemne spremnike, kamione, vozimo sve frakcije koje građani odvajaju, jednostavno to je skup sustav. Vidjet ćemo kako će se puniti proračun, ja tu ne mogu ništa prognozirati, sad je Grad pred donošenjem novog proračuna i vidjet ćemo koliko će imati mogućnosti dalje subvencionirati cijene. Ako bude manja mogućnost, nažalost, mi ćemo morati onda napraviti tu korekciju cijene, da taj dio koji Grad više ne može subvencionirati nastave plaćati građani - rekao je Novaković referirajući se najviše na odvoz otpada.

Ali ZET, komunalna naknada i cijena domova za starije nisu pod Novakovićevom ingerencijom.