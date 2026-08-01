Zagrepčanin iz Kanade naručio više od deset kila marihuane, uhitili ga čim je preuzeo paket

Zagrebačka policija u suradnji s Carinskom upravom dovršila je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom kojeg sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Prema sumnjama policije, 29-godišnjak je putem interneta nabavljao veće količine konoplje s ciljem daljnje preprodaje. Drogu je navodno skrivao, vagao i prepakiravao u kući na području zagrebačke Dubrave, nakon čega ju je prodavao na ilegalnom tržištu.

Foto: PU zagrebačka

Istražitelji su utvrdili da je od zasad nepoznatog dobavljača iz Kanade naručio pošiljku konoplje koja je putem dostavne službe stigla u Hrvatsku. Paket, čiji je sadržaj bio deklariran kao kožna galanterija, odnosno novčanici i torbe, 29-godišnjak je u petak prijepodne osobno preuzeo od dostavljača na području Dugog Sela. Policijski službenici uhitili su ga neposredno nakon preuzimanja pošiljke, prije nego što je, kako se sumnja, drogu uspio dalje distribuirati. Pretragom paketa pronašli su ukupno 10.600 grama konoplje pakirane u plastični omot.

Foto: PU zagrebačka

Policija je istog dana pretražila kuću i druge prostorije na području Dubrave kojima se osumnjičeni koristio. Pronađeno je još 1.193 grama konoplje raspoređene u osam vrećica, digitalna vaga s tragovima droge, pribor za pakiranje te novac za koji se sumnja da potječe od preprodaje droge.

Foto: PU zagrebačka

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 29-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava.