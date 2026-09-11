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Zagrepčanka prijetila muškarcu da će objaviti fotke na kojima je gol! Opelješila ga za 10.510 €

Piše 24sata,
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Zagrepčanka prijetila muškarcu da će objaviti fotke na kojima je gol! Opelješila ga za 10.510 €
Foto: canva ilustracija
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Zbog sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela, policija je protiv osumnjičene 51-godišnjakinje podnijela kaznenu prijavu nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu

Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske su u rujnu ove godine, kako javljaju, od oštećenog hrvatskog državljanina (52) zaprimili kaznenu prijavu za kazneno djelo Iznude. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je hrvatska državljanka (51) s područja Zagreba počinila navedeno kazneno djelo.

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Kako navode, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je oštećeni 52-godišnjak tijekom lipnja ove godine, putem internetskog oglasa, stupio u komunikaciju s tada nepoznatom ženskom osobom. Komunikaciju su nastavili putem mobilne aplikacije gdje joj je oštećeni poslao svoje eksplicitne fotografije i videozapise.

Nakon što je primila spomenuti sadržaj, osumnjičena je od oštećenog počela zahtijevati novčane uplate, ucjenjujući ga da će u protivnom njegove eksplicitne fotografije i videozapise javno objaviti. U strahu od javne objave, oštećeni muškarac je na račun osumnjičene u više navrata uplatio ukupan iznos od 10.510 eura, nakon čega je događaj prijavio policiji.

Zbog sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela, policija je protiv osumnjičene 51-godišnjakinje podnijela kaznenu prijavu nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu.

- Policijska uprava dubrovačko-neretvanska ponovno apelira na građane da budu iznimno oprezni prilikom komunikacije s nepoznatim osobama na internetu i društvenim mrežama. Nemojte dijeliti svoje osobne podatke, a posebice ne eksplicitne fotografije ili videozapise, kako ne biste postali žrtvama ucjene i materijalne štete. Ako se nađete u ovakvoj situaciji, odmah prekinite svaku komunikaciju i događaj bez odgode prijavite policiji - kažu. 
 

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