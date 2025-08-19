Zagrepčanka šokirana: Ukrali su nam dječja kolica. Nije stvar u novcu. Ukrali su i uspomene

Kontaktirala nas je čitateljica iz zagrebačkog naselja Špansko s tužnom pričom. Netko joj je iz haustora zgrade ukrao dječja kolica. Kako nam je rekla, kolica su joj značila više od materijalnog. Bila su dio obiteljskih trenutaka, uspomena i sjećanja.

Foto: čitateljica 24sata

- Netko je jednostavno ušao u zgradu, uzeo kolica i otišao. Kao da ništa nije bilo. Bez imalo empatije, morala ili savjesti - ispričala nam je ogorčena čitateljica.

Dodaje kako kolica nisu stajala nečuvana ili napuštena, već su bila uredno parkirana u zajedničkom prostoru zgrade, gdje su bila više od dvije godine. I nitko ih do sada nije dirao

'Kolica nisu samo predmet'

- Nova kolica mogu se kupiti, ali ono što je ukradeno ne može se nadoknaditi. Šetnje, odlasci u vrtić, dolasci kući, prve uspomene... sve je to bilo u tim kolicima. Ukradeno je nešto puno dublje, dio djetinjstva mog djeteta - zaključila je.

Bez nadzornih kamera i bez svjedoka, ova krađa najvjerojatnije će ostati neriješena. No, čitateljica se nada da će njezina priča poslužiti kao upozorenje drugim roditeljima, da pripaze gdje ostavljaju dječja kolica, pa čak i kada vjeruju da su na sigurnom mjestu.

- Vjerujem da svaki roditelj zna o čemu govorim. Nije stvar u novcu. Radi se o osjećaju nemoći, o boli i ljutnji koju osjetiš kad znaš da ti je netko ukrao nešto što pripada tvom djetetu. Nešto što ste godinama svakodnevno koristili. To nije samo krađa, to je udarac na obitelj. Na emocije. Na uspomene - napisala je.

Na kraju, uputila je apel svim roditeljima i susjedima.

Da čuvaju jedni druge, da ne okreću glavu ako primijete nešto sumnjivo i da zajednički čuvamo prostore u kojima živimo. Jer, kako kaže, ako ne možemo ostaviti dječja kolica ispred vlastitih vrata, kakvu to sigurnost uopće imamo?



