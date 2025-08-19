Obavijesti

News

Komentari 12
SRAMOTA U ŠPANSKOM

Zagrepčanka šokirana: Ukrali su nam dječja kolica. Nije stvar u novcu. Ukrali su i uspomene

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Zagrepčanka šokirana: Ukrali su nam dječja kolica. Nije stvar u novcu. Ukrali su i uspomene
2
Foto: čitateljica 24sata

Ogorčena majka ističe da nije riječ samo o materijalnoj šteti, već o krađi uspomena, svakodnevne rutine i dijela djetinjstva njezinog djeteta

Kontaktirala nas je čitateljica iz zagrebačkog naselja Špansko s tužnom pričom. Netko joj je iz haustora zgrade ukrao dječja kolica. Kako nam je rekla, kolica su joj značila više od materijalnog. Bila su dio obiteljskih trenutaka, uspomena i sjećanja.

Foto: čitateljica 24sata

 - Netko je jednostavno ušao u zgradu, uzeo kolica i otišao. Kao da ništa nije bilo. Bez imalo empatije, morala ili savjesti - ispričala nam je ogorčena čitateljica.

Dodaje kako kolica nisu stajala nečuvana ili napuštena, već su bila uredno parkirana u zajedničkom prostoru zgrade, gdje su bila više od dvije godine. I nitko ih do sada nije dirao

'Kolica nisu samo predmet'

- Nova kolica mogu se kupiti, ali ono što je ukradeno ne može se nadoknaditi. Šetnje, odlasci u vrtić, dolasci kući, prve uspomene... sve je to bilo u tim kolicima. Ukradeno je nešto puno dublje, dio djetinjstva mog djeteta - zaključila je.

Bez nadzornih kamera i bez svjedoka, ova krađa najvjerojatnije će ostati neriješena. No, čitateljica se nada da će njezina priča poslužiti kao upozorenje drugim roditeljima, da pripaze gdje ostavljaju dječja kolica, pa čak i kada vjeruju da su na sigurnom mjestu.

VIŠE PUTA SU IH TRAŽILI UPLATE Dvije internetske prijevare u Dalmaciji: Mislili da ulažu, a onda ostali bez 40.000 eura!
Dvije internetske prijevare u Dalmaciji: Mislili da ulažu, a onda ostali bez 40.000 eura!

- Vjerujem da svaki roditelj zna o čemu govorim. Nije stvar u novcu. Radi se o osjećaju nemoći, o boli i ljutnji koju osjetiš kad znaš da ti je netko ukrao nešto što pripada tvom djetetu. Nešto što ste godinama svakodnevno koristili. To nije samo krađa, to je udarac na obitelj. Na emocije. Na uspomene - napisala je.

Na kraju, uputila je apel svim roditeljima i susjedima. 

Da čuvaju jedni druge, da ne okreću glavu ako primijete nešto sumnjivo i da zajednički čuvamo prostore u kojima živimo. Jer, kako kaže, ako ne možemo ostaviti dječja kolica ispred vlastitih vrata, kakvu to sigurnost uopće imamo?


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi
TVRDE I DA JE SINJ BIO DIO 'KRAJINE'...

BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi

Prošlomjesečni megakoncert ultra-nacionalističkog pjevača Thompsona dramatično je razotkrio duboko polarizirane podjele unutar hrvatskog društva, tvrdi BBC...
Putin i Zelenski sastat će se u hrvatskom susjedstvu? Zelenski: Još nema datuma...
IZ MINUTE U MINUTU

Putin i Zelenski sastat će se u hrvatskom susjedstvu? Zelenski: Još nema datuma...

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom
Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'
PROSVJED NA OTOČIĆU

Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'

Mještani otočića kraj Zadra otjerali su brodove s turistima. Kažu kako im je dosta prekomjernog neorganiziranog turizma i ljudi koji im kradu po vrtovima i zagađuju okoliš

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025