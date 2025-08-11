Dvije internetske prijevare u Dalmaciji: Mislili da ulažu, a onda ostali bez 40.000 eura!

Dvoje građana prijavilo je splitsko-dalmatinskoj policiji da su prevareni putem internetskih oglasa i telefonske komunikacije, a počinitelj ili više njih značajno su se okoristili, piše splitsko-dalmatinska policija.

Muškarac (67) je na društvenoj mreži pronašao oglas o mogućnosti dodatne zarade ulaganjem u fondove. Nakon što je ostavio svoje osobne podatke i kontakt broj, telefonski ga je kontaktirao nepoznati muškarac te zatražio uplatu početnog iznosa od 250 eura. Tijekom srpnja i kolovoza, kontaktiralo ga je više osoba koje su tražile nove uplate, navodno radi ostvarivanja većeg povrata, što je on i učinio. Međutim, dobit mu nikad nisu isplatili. Naknadno je shvatio da su ga prevarili, a izgubio je 34.840 eura.

U drugom slučaju, žena (61) telefonski je stupila u kontakt s nepoznatim muškarcima, a od 2024. godine, prema njihovim uputama, u više je navrata kupovala kriptovalute i uplaćivala im novac. Nakon što joj sredstva i dobit nisu vratili, shvatila je da su je prevarili. Ukupna šteta je oko 40.000 eura.

U oba slučaja policija provodi kriminalistička istraživanja kako bi identificirali počinitelje.