Zagrepčanka u strahu zbog muškarca na Jarunu: 'Stao je i čekao me. Pazite se, žene'

Nakon što je mlada Zagrepčanka, kako tvrdi, na Jarunu doživjela neugodnu situaciju, odlučila je to javno objaviti na društvenoj mreži. Incident se dogodio u nedjelju u jutarnjim satima dok je trčala oko jezera.

- Želim upozoriti sve žene na bolesnika koji kruži oko jezera. U šumi, kod staze gdje je ragbi igralište, pored mene je na biciklu prošao muškarac star između 30 i 45 godina, tamne kose - započela je Zagrepčanka objavu pa dodala:

- Stao je i čekao me. Izvadio je svoju odurnu 'alatku' i počeo masturbirati i dozivati me rukom. Naravno nigdje nije bilo nikoga, okrenula sam se i počela trčati suprotnim smjerom koliko god me noge nose.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zagrepčanka je komentirala i kako će slučaj prijaviti policiji. Ubrzo je pokrenula lavinu komentara.

- Ako ste imali mobitel, trebali ste ga snimiti. Odmah bi zbrisao i ne bi mu to više palo na pamet. Mogli ste i policiji snimku pokazati. Neki dan je djevojka opisala da ju je maltretirao sličan lik kod plaže za nudiste - napisala joj je komentatorica iz Zagreba.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

A nadovezao se i Zagrepčanin koji je zatekao sličan prizor.

- Jednog sam naganjao kod jahačkog kluba. Seronja besramni. Trčao sam za njim, bio je u prednosti dobrih 20 metara, a to ga je i spasilo jer je uletio u šumu u mrak. Ovo je baš bezobrazno - komentirao je.