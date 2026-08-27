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ZAHAROVA BIJESNA

Zaharova: 'London se igra s vatrom. Mogli bi napasti britanske vojne ciljeve'

Piše Filip Sulimanec,
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Zaharova: 'London se igra s vatrom. Mogli bi napasti britanske vojne ciljeve'
Foto: Ramil Sitdikov
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Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova rekla je da će Rusija na ukrajinske udare izvedene britanskim oružjem odgovoriti gađanjem bilo kojih britanskih vojnih objekata u Ukrajini i izvan nje

Rusija je upozorila Ujedinjeno Kraljevstvo i Francusku da se „igraju s vatrom” isporukom raketne tehnologije Ukrajini, poručivši da će Moskva uzvratiti udarima na britanske vojne objekte u Ukrajini i drugdje, izvijestili su ruski mediji.

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova rekla je da će Rusija na ukrajinske udare izvedene britanskim oružjem odgovoriti gađanjem bilo kojih britanskih vojnih objekata u Ukrajini i izvan nje, prenijela je ruska državna novinska agencija TASS.

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Storm Shadow/Scalp

Upozorenje je uslijedilo nakon što je Andy Burnham ranije ovog tjedna objavio da će britanska vlada ustupiti nacrte za komponente britanske proizvodnje za raketu Scalp, francusku verziju britanskog krstarećeg projektila Storm Shadow, što će Ukrajini omogućiti da u suradnji s Francuskom proizvede vlastitu verziju.

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