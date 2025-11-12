Zahlađenje se odgađa, rastu i temperature, ali vikend ipak donosi kišu, pljuskove i vjetar

U četvrtak će većina Jadrana i gorskih krajeva uživati u sunčanom vremenu, dok će mnoge nizine biti pod maglom i sivim oblacima. Malo kiše moguće je tek mjestimice na sjevernom Jadranu, uglavnom oko Rijeke, javlja DHMZ.

Prema najnovijoj prognozi Krunoslava Mikeca, dipl. ing. iz DHMZ-a, Slavoniju, Baranju i Srijem ujutro će prekriti magla koja će se sredinom dana postupno razići, a zatim slijedi i nekoliko sunčanih sati. Temperatura će rasti do 9 do 13 °C, a jutarnje vrijednosti bit će između 2 i 5 °C.

Pogledajte prognozu po gradovima.

Slične temperature očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj. Jutro će biti maglovito i oblačno, no kasnije se očekuje razvedravanje. Puhat će umjeren jugozapadnjak, osobito u višim predjelima, a dnevne temperature kretat će se od 7 do 12 °C, ponegdje i više, kazao je meteorolog za HRT.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu jutro će donijeti maglu i niske oblake. Na riječkom području moguća je i koja kap kiše. U Gorskom kotaru te mjestimice i na moru puhat će umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura u gorju će biti od -1 do 5 °C, a na obali između 7 i 11 °C. Tijekom dana najviša temperatura dosezat će od 14 do 17 °C.

Srednji Jadran i unutrašnjost Dalmacije očekuje pretežno sunčan dan s najvišim temperaturama između 16 i 20 °C. Ujutro će uz obalu biti od 7 do 12 °C, a u zaleđu od -1 do 4 °C. U Ravnim kotarima i Zagori ponegdje se ujutro može zadržati magla, a puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

I na krajnjem jugu zemlje dan će biti topao i sunčan, s najvišom temperaturom između 17 i 20 °C. Ujutro će biti svježije, uz 10 do 13 °C, a u unutrašnjosti i oko 6 °C. Mjestimice je moguća i kratkotrajna bura, prije nego što prevlada sjeverozapadni vjetar.

Meteorolog Mikec dodaje da će magla na kopnu biti prisutna i u petak, ali u manjoj mjeri. Tijekom dana slijedi zatopljenje, pa će i vikend donijeti ugodne temperature između 15 i 20 °C. Ipak, oblaka će biti sve više, a kiša se najprije očekuje u Gorskom kotaru, zatim i u drugim dijelovima zemlje do kraja nedjelje.

Na Jadranu će se promjena osjetiti već od petka, osobito na sjeveru, gdje su mogući prvi pljuskovi. Tijekom vikenda puhat će jugo, koje bi u nedjelju moglo biti i jako.