Zahora: Kad Dinamo nije imao novca, Zdravko bi dao iz džepa

Bivši vratar Dinama i jedan od trenera Marijan Vlak započeo je novi dan suđenja braći Mamić i ostalim optuženicima iz afere Dinamo. Prisjetio se kako je u Dinamo došao čak 1968. godine kao junior te da je u tom klubu ostao do 1984. godine. Nakon toga je više puta odlazio iz Dinama i vraćao se.

Osijek: Nastavljeno suđenje braći Mamić i ostalima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- U Dinamu sam u kontinuitetu od 2013. do 2023. godine radio kao skaut, trener prve momčadi, voditelj nogometne škole, pa i sportski direktor. U tom vrijeme nisam bio zaposlenik Dinama, ali sam primao plaću na temelju ugovora o profesionalnom treniranju. Klub se kroz godine mijenjao, ja sam prošao mnoge uprave kroz 30 godina. Kao skaut sam radio na izradi baze podataka potencijalnih igrača za Dinamo koja je bila impresivna. Ako bismo detektirali nekog dobrog igrača o tome bismo obavijestili Zdravka Mamića, a on bi pokrenuo komunikaciju s posrednicima. Sa Zdravkom sam imao korektan odnos iako je tu bilo i ružnih trenutaka, ali sve se u pravilu riješilo. Nije mi poznato da je Zdravo Mamić bio menadžer nekih igrača i da ih je zastupao. Imao je svoju agenciju 90-ih, kada je u njoj bilo 50-60 mladih igrača, mnogi od njih nisu napravili nikakvu karijeru, a on je u njih puno ulagao i brinuo se o njima - kazao je Vlak dodajući kako Marija Mamića zna otkako je bio dijete. Rekao je i da su svi u nogometu znali da Mario Mamić ima agenciju u kojoj su neki jaki igrači, ali da mu nije poznata agencija Mamić Sport Agency niti da je on bio posrednik u nekim transferima. Vlak je, izlazeći iz sudnice, kimnuo glavu na pozdrav Mariju Mamiću koji mu je isti i uzvratio.

Zahora: Plati bi ti da igraš u Dinamu, danas je sve drugačije

Osijek: Nastavljeno suđenje braći Mamić i ostalima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Drugi saslušani svjedok je Dario Zahora, bivši nogometaš koji je također nogometnu karijeru započeo u Dinamu, kada je imao 17 godine.

- Od 2001. godine sam profesionalno igrao za Dinamo, sve do 2009. godine iako sam od 2006. godine odlazio na posudbe u druge klubove. Prvi ugovor s klubom dogovorio sam s Dinamom, bez osobitih pregovora. Šta je klub ponudio, to sam prihvatio. Najbitniji dio bio je vezan za naše bonuse koji su bili vezani za broj nastupa. Dok sam još bio maloljetan menadžer mi je bio Zdravko Mamić. Bio je to par godina dok nisam postao punoljetan. Tijekom mog cijelog boravka u Dinamu nije bilo osobitih pregovora oko ugovora. Potpisivao sam neke anekse, produženja ugovora i slično, obično kada se povećavala plaća ili mijenjale neke okolnosti. Nakon Zdravka Mamića o meni su kao igraču brinuli Mario Mamić, Nikky Vuksan i Davor Jozić. S Mariom sam bio dobar, igrali smo nogomet zajedno. Nekada se događalo da sam mu posuđivao novac, ali sve mi je to vratio. Ne sjećam se da li sam s Mariom i Nikkyem potpisao ugovor o zastupanju, ali moguće je da jesam - prisjetio se Zahora rekavši kako se u jednom periodu od 2002. godine igrače plaćalo u gotovini, neke su plaće kasnile, i to je bilo kada se klub našao u financijskim poteškoćama.

- Zdravko Mamić me je nazvao i rekao da je klub u problemima i da više neću dobivati novac na račun nego u u gotovini Nekada su nas pozvali da dođemo po novac, nekada smo mi sami išli po njega. Jednom mi je i Zdravko osobno dao gotovinu. Tada mi nije ništa značilo da li ću dobiti novac na račun ili gotovini. Po isteku mog ugovora 2009. godine Dinamo mi nije bio ništa dužan - ispričao je Zahora rekavši i kako često nije potpisivao priznanice za primljeni novac. Kada je odlazio u kluba potpisao je papir da mu Dinamo nije ništa dužan.

Na pitanje tužiteljice da li mu je Dinamo u tom periodu klupske krize dugovao 226 tisuća eura Zahora je rekao da mu je teško izračunati koliko je to bilo, ali da smatra da mu je sve isplaćeno. Nije se sjetio ni da li je dobio novac od nekih stranih tvrtki iako misli da je nekada potpisao ugovor s ljudima koje nije poznavao.Tužiteljica ga je podsjetila da je u istrazi izjavio kako mu je Mario Mamić predložio da proda svoja prava imidža jednom stranom trgovačkom društvu, ali da mu za to nikada nije isplaćen nikakav novac.

- Mario Mamić je bio moj veliki prijatelj, brinuo se o mojoj karijeri i ja sam mu vjerovao. On mi je rekao da otvorim račun u švicarskoj i na taj računi mi je sjedao neki novac na ime dugova koje mi je Dinamo isplaćivao jer su tamo manji porezi, a na taj račun mi je sjedala i plaća dok sam igrao u Norveškoj. Mario mi je na taj račun dao i dio novca koji mi je dugovao - rekao je potom Zahora kojega je tužiteljica pitala da li mu je poznato da je njegov klub Rosenborg iz Norveške platio tvrtki Real Sport Management iznos od 300 tisuća eura s naznakom da je to 'u svezi Zahore'.

Osijek: Nastavljeno suđenje braći Mamić i ostalima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Ne znam ništa o tome. Klub iz Norveške je meni sve platio, na razne načine doduše - rekao je Zahora.

- Kada si mladi igrač samo ti je bitno da igraš i da si zadovoljan u klubu. Nismo mi puno marili o tim financijskim aspektima. Platio bi ti njima da igraš u Dinamu, a ne da postavljaš uvjete oko plaće. Ovo o čemu se priča na sudu nama nisu bile najvažnije stvari. Svjestan sam da je danas u nogometu sve drugačije - rekao je Zahora dodavši kako ne zna ni kako su se klubovi dogovarali oko posudbe igrača te tko mu je davao plaću.

- Mislim da sam u prvim ugovorima imao dogovorenu podjelu transfernog obeštećenja, u omjeru 50-50 posto. To je bilo uobičajeno tada, ali kasnije se tu nešto mijenjalo - dodao je Zahora koji je 2009. godine otišao u Norvešku kao slobodan igrač. U tom transferu zastupao ga je Mario Mamić, ali u kasnijim transferima mu on nije bio menadžer.

Mamićev branitelj Filip Glavaš sudu je dao potvrde da je Dario Zahora od Zdravka dobio ukupno 65 tisuća eura u gotovini.

- To je samo dio iznosa koje sam kao igrač dobio od Zdravka. To su isplate na ime rata koje mi je klub dugovao. Inače, kada god mi je trebao novac ja bih mu se obratio i on mi je to dao. Ako klub nije imao novca u tom trenutku, on mi ga je dao iz svog džepa. Vjerujem da je on to odbijao od duga kluba prema meni. U jednom mi je trenutku kupio automobil koji je isto išao na ime mojih potraživanja od Dinama - ispričao je Zahora.

Upitan od strane odvjetnika optuženika na koji način funkcionira posredovanje oko transfera igrača Zahora je rekao da ne želi odgovarati na takva pitanja jer nije osoba koje se to tiče i koja oko toga ima dovoljno znanja. Posebno na takva pitanja nije želio odgovarati Filipu Glavašu, Zdravkovom odvjetniku, rekavši kako se time može dovesti u sukob interesa.

- Obzirom da sada radim kao nogometni menadžer i trenutno posredujem oko transfera igrača u NK Osijek, a kojega zastupa Filip Glavaš, radije ne bih odgovarao na ta pitanja - rekao je Zahora.

Time je njegovo svjedočenje okončano, a sudac je napravio stanku nakon koje slijedi svjedok Ante Todorić.