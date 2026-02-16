Obavijesti

News

Komentari 5
POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE

Zakon braće: Nikola Petrač se javio u Remetinec. Tamo je brat Novica. Uskoro stiže i tata...

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 2 min
Zakon braće: Nikola Petrač se javio u Remetinec. Tamo je brat Novica. Uskoro stiže i tata...
10
Zagreb: Nikola Petrač došao je u remetinečki zatvor radi izdržavanja kazne zbog afere "Mikroskopi" | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nikola Petrać mora odslužiti 6 mjeseci zatvora za aferu Mikroskopi. U Remetincu ga čeka brat Novica. Njihov otac Hrvoje tražio je odgodu zbog problema s leđima. Mora se javiti u zatvor do 31. ožujka

Admiral

Nikola Petrač, mlađi sin Hrvoja Petrača, javio se u Remetinec na izdržavanje kazne od šest mjeseci u ponedjeljak nešto prije ponoći. 

Zagreb: Nikola Petrač došao je u remetinečki zatvor radi izdržavanja kazne zbog afere "Mikroskopi" Zagreb: Nikola Petrač došao je u remetinečki zatvor radi izdržavanja kazne zbog afere "Mikroskopi" Zagreb: Nikola Petrač došao je u remetinečki zatvor radi izdržavanja kazne zbog afere "Mikroskopi"
10
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nikola je u aferi Mikroskopi dobio godinu i osam mjeseci zatvora, od čega šest mora obavezno odslužiti, no od njih se odbijaju tri mjeseca koja je proveo u istražnom zatvoru dok mu je otac bio u bijegu. Ostalih godinu i dva mjeseca je dobio uvjetno, uz to je mora platiti 90 tisuća eura sporedne kazne. Nikola Petrač prao je novac preko svoje tvrtke Gala plus nekretnine, koja je također osuđena u ovom postupku pa su morali platiti 20 tisuća eura kazne.

Iza rešetaka Remetinca čeka ga stariji brat Novica koji od dvije godine i dva mjeseca koliko je dobio, mora odslužiti 10 mjeseci. No izaći će i ranije, jer mu se od tih 10 mjeseci odbijaju tri provedena u istražnom zatvoru. 

Njihov otac Hrvoje tražio je odgodu izvršenja kazne od tri godine i devet mjeseci zatvora zbog problema s leđima za koje zatvorska bolnica nema rehabilitaciju. Trebao se javiti u zatvor još 2. veljače, ali dobio je odgodu do 31. ožujka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana
Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'
POBUNA U ZAGORJU

Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'

Ekskluzivno objavljujemo i dva nalaza Ministarstva koja potvrđuju nezakonitosti, ali daju uvid kako je županija skrivala od građana da im se sprema otimanje čak 1,1 milijuna kvadrata za solarne elektrane
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
PROSVJED ZBOG TRAMVAJSKE NESREĆE

Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026