Zakon braće: Nikola Petrač se javio u Remetinec. Tamo je brat Novica. Uskoro stiže i tata...

Nikola Petrač, mlađi sin Hrvoja Petrača, javio se u Remetinec na izdržavanje kazne od šest mjeseci u ponedjeljak nešto prije ponoći.

Nikola je u aferi Mikroskopi dobio godinu i osam mjeseci zatvora, od čega šest mora obavezno odslužiti, no od njih se odbijaju tri mjeseca koja je proveo u istražnom zatvoru dok mu je otac bio u bijegu. Ostalih godinu i dva mjeseca je dobio uvjetno, uz to je mora platiti 90 tisuća eura sporedne kazne. Nikola Petrač prao je novac preko svoje tvrtke Gala plus nekretnine, koja je također osuđena u ovom postupku pa su morali platiti 20 tisuća eura kazne.

Iza rešetaka Remetinca čeka ga stariji brat Novica koji od dvije godine i dva mjeseca koliko je dobio, mora odslužiti 10 mjeseci. No izaći će i ranije, jer mu se od tih 10 mjeseci odbijaju tri provedena u istražnom zatvoru.

Njihov otac Hrvoje tražio je odgodu izvršenja kazne od tri godine i devet mjeseci zatvora zbog problema s leđima za koje zatvorska bolnica nema rehabilitaciju. Trebao se javiti u zatvor još 2. veljače, ali dobio je odgodu do 31. ožujka.