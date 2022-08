Zakon i (ne)red: U zatvoru zbog štrukli 45 dana; lopov-maneken u Zadru; bježao policiji plivajući

Zaustavila me policija. Žele me legitimirati. Ali ja to ne želim. Što ću sada? Gle, tu je more. Možda probudim Michaela Phelpsa u sebi, nešto u tom stilu razmišljao je 32-godišnji hrvatski državljanin, kojeg je policija zaustavila zbog provjere dokumenata ovog utorka na Krku, ali on se odlučio pobjeći im - plivajući.

Plivanje se ne može krivotvoriti...

- Policijski službenici su ga pokušali sustići, međutim, osumnjičenik je skočio u more i pokušao pobjeći plivajući prema drugom kraju jedne lučice. Policijski službenici su uz pomoć građana plovilom krenuli prema osumnjičenom te su ga uspjeli sustići. Osumnjičeni se tada policijskim službenicima predstavio kao slovenski državljanin i dao im na uvid osobnu iskaznicu te je potom priveden u Policijsku postaju Krk radi daljnjeg kriminalističkog istraživanja. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je riječ o krivotvorenoj osobnoj iskaznici te da se muškarac lažno predstavlja - priopćili su iz PU primorsko goranske.

- Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprava, osumnjičenik je kazneno prijavljen mjerodavnom državnom odvjetništvu. Također je utvrđeno da je za osumnjičenikom raspisano više potraga s mjerom uhititi na području Republike Hrvatske te predan u zatvor u Zagrebu - dodali su iz policije.

Volim kamere, a i one mene...

Osim ovog 32-godišnjaka, koji je umislio da je brži od svega, prije nekoliko dana upoznali smo i lopova koji voli pozirati. Tamo 2. kolovoza 21-godišnji muškarac opljačkao je zlatarnicu u Zadru. Ali nije mogao dugo uživati u plijenu. Snimile su ga nadzorne kamere i jednom kad je policija objavila njegove fotografije, brzo su ga prepoznali, a onda i uhitili.

Ovaj, očito neiskusni, lopov ležerno je stajao i gledao u kameru. Sad će imati vremena za 'izbrusiti' svoje poze iza rešetaka...

- U subotu, 13. kolovoza uhićen je 21-godišnji hrvatski državljanin nad kojim je provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je 2. kolovoza 2022. godine u večernjim satima u Zadru, u Ulici Akcije Maslenice iz zlatarnice u vlasništvu 44-godišnjakinje, s ciljem da se nepripadno materijalno okoristi, otuđio zlatni nakit, čime je vlasnici pričinio veću materijalnu štetu - priopćili su iz PU zadarske uz zahvale građanima.

Teško je objasniti...

Tukli su se, vrijeđali pa sudarali autima ispred kafića. Vidi se kako je autom udario čovjeka i onda udario opet u auto. Došla je i policija s Hitnom, ispričao nam je čitatelj o tučnjavi u selu nedaleko Požege u srijedu.

Situacija sa snimke teško je objasniti, pa bolje da pogledate sami.

Policija je potvrdila da su imali postupanje. Dodali su kako su muškarci otišli s mjesta događa pa provode krim istraživanje.

Smrdi, smrdi, užasno smrdi

Dio vozača na autocesti A3 imao je poprilično us*** dan.

- Smrdi kao vrag. Cesta je užasno skliska, rekao nam je jedan od vozača koji je u srijedu oko 16.30 sati prošao autocestom A3 u smjeru Lipovca. Po desnom traku kraj Slavonskog Broda rasuo se stajski gnoj u duljini od četiri kilometra. Kako doznajemo, pomalo je padao iz prikolice kamiona čiji se zadnji kraj otvorio iz još neutvrđenog razloga. Navodno ga je na toj dionici ispalo oko dva kubna metra.

Slavonskobrodska policija hitno je izašla na autocestu A3 nakon dojave o kilometarskom smrdljivom tragu stajskog gnoja. Vozača kamiona pronašli su na odmorištu Marsonija jug. Blicali su mu drugi vozači

Ona je voljela brodove, a motorne trimere i samohodne kosilice

- Policijski službenici Policijske postaje Koprivnica dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 20-godišnjakom sa šireg koprivničkog područja, zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela teških krađa - javili su iz policije.

Sumnja se da je osumnjičeni u dva navrata u srpnju i kolovozu ove godine u Subotici Podravskoj provalio u alatnicu te otuđio ukupno 18 motornih trimera, 10 motornih pila, sedam samohodnih kosilica i dr., oštetivši vlasnika za oko 22.000 kuna.

Također, sumnja se da je osumnjičeni u veljači ove godine provalio u vikend objekt u Subotici Podravskoj, ništa ne otuđivši.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela teških krađa provaljivanjem protiv osumnjičenika je podnijeto posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Nije droga, to su štrukle i bakin lijek!

Gotovo mjesec i pol dana je iza rešetala istražnog zatvora u Bilicama proveo je 39-godišnji A.M. iz Hrvaca, i to zbog, kako su kasnije otkrili, smrvljene štrukle sa sirom i vitamina C.

Njega je 11. srpnja uhitila splitska policija zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te su inspektori uz kaznenu prijavu ODO-u naveli da su u njegovu stanu koji je koristio u Splitu pretragom pronašli tri PVC smotuljka s ukupno 2,4 grama kokaina, staklenu teglu u kojoj se nalazilo 171,5 grama 'bijele materije izgleda karakterističnog za drogu metamfetamin” te čak 459,6 grama 'bijelo-žute materije izgleda karakterističnog za drogu amfetamin (speed)', koja se nalazila u žutoj vrećici, piše Slobodna Dalmacija.

Preliminarno vještačenje pronađenih tvari pokazalo je da se radi o opojnim drogama te za tužiteljicu ODO-a nije bilo nikakve dvojbe da se radi o osobi, doduše dosad neosuđivanoj, koja je imala kod sebe značajne količine narkotika 'namijenjenih za daljnju prodaju na ilegalnom narkotržištu'.

S obzirom na rezultate, ni za suca istrage splitskoga Županijskog suda nije bilo dileme da se radi o dileru pa ga je poslao u istražni zatvor zbog mogućnosti ponavljanja djela. On je u svojoj obrani pokušao uvjeriti policijske istražitelje, tužiteljicu i suca da je istina jedino da je od droge imao kokain i da je to bilo za njegovu osobnu uporabu.

Tvrdnju da je u staklenci bila raspadnuta štrukla sa sirom otprije dva mjeseca na koju je zaboravio u hladnjaku te da se u vrećici nalazio vitamin C koji je nabavio za svoju baku dok je ona bila bolesna od korone, dočekana je s podsmijehom. Međutim, 45 dana poslije istražitelje je šokirala činjenica da se njegova obrana pokazala istinitom. Nije preostalo ništa drugo nego da mu se ukine istražni zatvor.

