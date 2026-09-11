Županijsko državno odvjetništvo smatra da su izrečene kazne preblage s obzirom na vrstu i težinu počinjenih kaznenih djela, način njihova počinjenja, brojnost i dugotrajnost te posljedice koje su nastupile
Zakopali bebe u dvorište kuće kod N. Marofa, dobili 17 godina zatvora. DORH: 'Kazna je blaga'
Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podnijelo je žalbu na presudu Županijskog suda u Varaždinu kojom su 40-godišnji muškarac i 35-godišnja žena proglašeni krivima za kaznena djela povrede djetetovih prava na štetu troje djece. Oboje su osuđeni na jedinstvene kazne zatvora od po 17 godina.
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Prema presudi, kaznena djela počinili su od srpnja 2020. do prosinca 2024. godine u mjestu kraj Novog Marofa.
Okrivljenici su proglašeni krivima za dva kaznena djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavka 4. u vezi sa stavkom 2. Kaznenog zakona te jedno kazneno djelo povrede djetetovih prava iz članka 177. stavka 2.
U odnosu na dvoje djece nastupila je smrtna posljedica.
Županijsko državno odvjetništvo smatra da su izrečene kazne preblage s obzirom na vrstu i težinu počinjenih kaznenih djela, način njihova počinjenja, brojnost i dugotrajnost te posljedice koje su nastupile.
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Zbog toga je podnijelo žalbu zbog odluke o kazni te predložilo da se okrivljenicima izreknu kazne zatvora u duljem trajanju.
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