Zakopali bebe u dvorište kuće kod N. Marofa, dobili 17 godina zatvora. DORH: 'Kazna je blaga'

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podnijelo je žalbu na presudu Županijskog suda u Varaždinu kojom su 40-godišnji muškarac i 35-godišnja žena proglašeni krivima za kaznena djela povrede djetetovih prava na štetu troje djece. Oboje su osuđeni na jedinstvene kazne zatvora od po 17 godina.

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Prema presudi, kaznena djela počinili su od srpnja 2020. do prosinca 2024. godine u mjestu kraj Novog Marofa.

Okrivljenici su proglašeni krivima za dva kaznena djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavka 4. u vezi sa stavkom 2. Kaznenog zakona te jedno kazneno djelo povrede djetetovih prava iz članka 177. stavka 2.

Ljubelj Kalnički: Dan nakon stravičnog otkrića otkrivaju se detalji nezapamćenog zločina | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

U odnosu na dvoje djece nastupila je smrtna posljedica.

Županijsko državno odvjetništvo smatra da su izrečene kazne preblage s obzirom na vrstu i težinu počinjenih kaznenih djela, način njihova počinjenja, brojnost i dugotrajnost te posljedice koje su nastupile.

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Ljubelj Kalnički: Dan nakon stravičnog otkrića otkrivaju se detalji nezapamćenog zločina | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Zbog toga je podnijelo žalbu zbog odluke o kazni te predložilo da se okrivljenicima izreknu kazne zatvora u duljem trajanju.