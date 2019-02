'Zakopali ste svoje djevojčice, a ja sam ih doveo kući i ugrijao...'

Anatolij Moskvin volio je povijest, govorio 13 jezika i mnogo putovao. Radio je kao novinar u Nižnjem Novgorodu, petom najvećem gradu u Rusiji. Osim što je bio novinar, bio je i samoproglašeni stručnjak za groblja.

U 2011. povjesničar je uhićen nakon što je policija u njegovom stanu pronašla mumificirana tijela 29 djevojaka u dobi između tri i 25 godina. U svojem posljednjem članku, objavljenom u nekrologu novina za koje je radio, Moskvin je priznao što je potaknulo njegovu opsesiju sa smrću.

- Davne 1979. godine, kada sam imao samo 13 godina, na putu do škole zaustavila skupina ljudi u crnim odijelima i stavila u lijes u kojem je bila 11-godišnja djevojčica Natasha Petrova. Prisilili su me da poljubim mrtvu djevojčicu. Poljubio sam je jedom, pa još jednom, pa još jednom - napisao je.

Ožalošćena majka djevojčice stavila je vjenčani prsten na Anatolijev prst i na prst svoje preminule kćeri.

- Moje čudno vjenčanje s Natashom Petrovom bilo je korisno - piše Moskvin u članku.

Kaže da ga je to dovelo do vjerovanja u magiju i fascinacije smrću. Je li ta priča istinita ili ne manje je važno, ali važno je kako nitko u 30 godine nije primijetio Moskvinova jeziva razmišljanja, piše portal Allthatisinteresting.

Nakon toga neobičnog incidenta, Moskvin je još kao školarac počeo lutati po grobljima. Njegovi neobični interesi oblikovali su njegovo obrazovanje, pa je doktorirao na studiju keltske kulture, čija mitologija ima prilično nejasne linije života i smrti. Osim zvanja povjesničara, savladao je 13 jezika i objavio mnoštvo znanstvenih radova.

U slobodno vrijeme, obilazio je groblja.

- Mislim da ne postoji nitko tko ih poznaje bolje od mene - istaknuo je.

U razdoblju od 2005. do 2007. Moskvin tvrdi da je posjetio 752 groba u Nižnjem Novgorodu. Pritom je radio detaljne bilješke o svakom od njih i ljudima koji su tamo pokopani. Kaže da je dnevno znao prepješačiti i 30 kilometara, često spavati na stogovima sjena i piti kišnicu iz lokvi na tlu.

2011 Anatoly Moskvin was arrested #OnThisDay after the mummified bodies of 26 girls were discovered in his Nizhny Novgorod apartment @CI pic.twitter.com/dUUoafUJd0

Bilješke sa svojim putovanja objavio je kao seriju dokumentaraca Velika šetnja po grobljima i Što govore mrtvi. Tvrdio je da je jednom prilikom cijelu noć proveo u lijesu pokojnika netom prije pogreba.

S vremenom, na vidjelo je počelo izlaziti da njegovi morbidni hobiji nisu bazirani samo na pukim zapažanjima.

Još 2009. godine, lokalni mještani počeli su nalaziti grobove svojih najmilijih oskvrnute, ponekad potpuno iskopane. Glasnogovornik ruskog ministarstva unutarnjih poslova Valerij Gribakin za CNN je objasnio da je njihova prva teorija bila kako su raskopani grobovi djelo nekakve ekstremističke organizacije.

- Okupili smo sve jedinice napravili grupu najiskusnijih inspektora i istražitelja specijaliziranih za ekstremističke zločine - kazao je.

Sljedeće dvije godine, istraga ih nije dovela nigdje. Novi trag u slučaju dogodio se nakon terorističkog napada na aerodromu Domodedovo u Moskvi 2011. Nedugo nakon toga, vlasti su saznale da u Nižnjem Novgorodu oskvrnuti grobovi muslimana. Istražitelji su stigli do groba na kojem je netko slikao preko slika preminulih muslimana, ali nije napravio nikakvu štetu na grobu. U tom je trenutku Moskvin konačno uhvaćen.

Policijski istražitelji zatim su otišli u njegov stan, a ono što su tamo pronašli šokiralo je svijet.

Moskvin je živio u malom stanu sa svojim roditeljima. Na mnogim mjestima u stanu, policijski istražitelji pronašli su lutke u raznim veličinama. Mnoge su izgledale kao antikviteti. Odjevene u finu, raznoliku odjeću, neke su na sebi imale visoke čizme, a druge su bile našminkane po licu koje je Moskvin prekrio tkaninom.

Samo, to uopće nisu bile lutke - to su bile mumificirani leševi mrtvih djevojčica i djevojaka. U mnoge od njih Moskvin je ugradio muzičke kutije, pa su lutke svirale kada bi ih Moskvin dodirivao. Mnoge od djevojaka bile su odjevene u istu odjeću u koju su pokopane. U stanu su pronašli i mape groblja, fotografije i druge predmete s grobova.

Moskvin je priznao da je posmrtne ostatke djevojaka punio s krpama, zatim omatao najlonom njihova lica, a nekima je stavljao gumbe ili oči igračaka da s njim mogu gledati crtiće. Ispričao je policajcima da je volio sve svoje cure, no da u garaži ima nekoliko njih koje su mu se zamjerile. Na pitanje zašto je to radio, Moskvin je policiji rekao da je bio usamljen.

- Bio sam samac, a sanjao sam o tome da imam djecu - izjavio je.

Njegovi roditelji tvrde da nisu znali ništa o porijeklu lutaka koje je imao njihov sin.

- Vidjeli smo njegove lutke, ali nismo ni pomislili da su u njima mrtva tijela. Mislili smo da je to nekakav hobi, izrađivati velike lutke i nismo u tome vidjeli ništa loše - rekla je njegova 76-godišnja majka Elvira.

Kada je istina konačno otkrivena, Moskvinovi susjedi bili su u potpunom šoku. O Moskvinu su pričalo kao o povučenom mirnom čovjeku, a njegovim roditeljima kao pristojnim i ugodnim ljudima. Naravno, ponekad se osjetili smrad nakon što bi se otvorila vrata stana, no pretpostavili su da neugodan miris dolazi od nekakve lešine koja trune u podrumu.

Anatolij Moskvin na sudu je priznao 44 optužbe za oskvrnjivanje grobova i posmrtnih ostataka. Umjesto izraza kajanja, roditeljima svojih žrtava je rekao: 'Vi ste napustili svoje djevojčice, ja sam ih doveo doma i zagrijao'.

Dijagnosticirana mu je šizofrenija, a sud je odlučio da se Moskvina smjesti na psihijatrijski odjel kaznionice.

“[Do not] rebury the girls too deeply because I will gather them again when I am free”.

"You abandoned your girls in the cold - and I brought them home and warmed them up" #Anatoly #Moskvin https://t.co/h4m1GlVGF2