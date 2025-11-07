Zagreb kaže da im tvrtka može dati zemlju, ali ne spominju cijenu, koja je ključna. Stanari su očajni. Isplivali i novi suludi slični slučajevi sa zgradama
Zakoračiš iz zgrade i na tuđem si! Grad Zagreb o suludoj priči iz Španskog: Nek nam daju zemlju
Grad Zagreb poslao nam je novi odgovor vezano uz probleme stanara u Pavlenskom putu u Španskom, a iz njega je jasno da i dalje odbijaju dublje ući u problematiku te se uključiti u rješavanje ovoga problema. Ukratko, Gradska uprava jednostavno poziva vlasnika zemljišta na kojemu su okoliš, prilazni putevi i ulaz u garažu da sve to prepusti Gradu Zagrebu.
