Žalac u zatvor, Beroš na posao, Stričak pod istragom EPPO-a... A HDZ-ova mašinerija gazi dalje

Upravo u trenutku kad je optuženik i bivši ministar Vili Beroš izabran na natječaju za posao neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu, policija je po nalogu EPPO-a oduzela mobitele i računala te pretražila kuće i urede HDZ-ova župana i člana Predsjedništva HDZ-a Anđelka Stričaka, kao i nekih poduzetnika i ravnatelja bolnica.

Akcija je pokrenuta zbog namještanja nabave medicijskih uređaja varaždinske Opće bolnice i Varaždinskih toplica. U eri vladavine Vilija Beroša. Novog neurokirurga Vinogradske bolnice.

Vili Beroš je tako nagrađen, prvo plaćom "6+6", a onda novim prestižnim radnim mjestom, upravo u trenutku dok se repovi njegove afere još vuku po Hrvatskoj.

Ili drugim riječima, HDZ se pobrinuo za Beroša taman kad je EPPO navalio na člana Predsjedništva HDZ-a Anđelka Stričaka.

Zločin i nagrada

Hrvatska izgleda kao da je zapela u paralelnom svemiru. Gdje se nagrađuje akter afere u bolnici zahvaćenoj upravo tom aferom, dok istražitelji otkrivaju nove afere nastale upravo u eri Vilija Beroša na čelu Ministarstva zdravstva.

Prema informacijama objavljenima u Jutarnjem listu, HDZ-ov župan i ravnatelji bolnica u njegovoj županiji navodno su podijelili 300 tisuća eura u javnim nabavama medicijskih uređaja, a istražitelji sumnjaju da je Stričak u dva navrata primio mito. Radi se o nabavi opreme za izgradnju središnjeg operativnoga bloka u varaždinskoj Općoj bolnici plaćenoga 2,9 milijuna eura, te posebnoga robotiziranog uređaja kojega su Varaždinske toplice platile oko 110.000 eura, a što istražitelji smatraju namjerno precijenjenima.

Župan Stričak izjavljuje da se "nije osjećao ugodno kad su mu pokucali na vrata", ali ipak se čini da je trebao biti bolje psihički pripremljen nakon afere "Mikroskop" čiji akteri su redom priznali krivnju i nagodili se s tužiteljima, a jedan od njih je kasnije dobio posao u Vinogradskoj.

DORH i EPPO

Istraga u Varaždinu zanimljiva je i zbog toga što je u tom gradu, kao i na sjeveru Hrvatske, HDZ-ov glavni državni tužitelj Ivan Turudić u kampanji za lokalne izbore hapsio SDP-ove dužnosnike i saborske zastupnike, da bi nakon lokalnih izbora EPPO krenuo u istragu protiv HDZ-ovih dužnosnika koji su se na lokalnim izborima dokopali vlasti.

Domaći tužitelji hapse SDP-ovce, a europski tužitelji ganjaju HDZ-ovce.

I još jedna zanimljiva podudarnost: pokretanje istrage protiv još jednog člana Predsjedništva HDZ-a, varaždinskog župana, dolazi upravo u trenutku kad se bivša članica Predsjedništva HDZ-a, Gabrijela Žalac, priprema za odlazak na izdržavanje zatvorske kazne.

Dok se Vili Beroš priprema za novi posao.

Staro normalno

Zbog svega toga, teško je odrediti se prema vijesti o istrazi protiv Anđelka Stričaka, koja bi u nekoj normalnoj zemlji trebala biti veća i važnija vijest. Međutim, u Hrvatskoj se normaliziralo nenormalno ponašanje vladajućih političara, javnost je otupjela na vladajuću korupciju, ne vjeruje se istražiteljima, a nakon Beroševa zapošljavanja ni drugim institucijama, zavladali su cinizam i malodušnost, što samo otvara prostor novoj korupciji.

Jer, ni nakon toliko uhićenja i otvorenih afera zbog političke korupcije u zadnjih dvadesetak godina HDZ-ovi političari - ali i ne samo oni - više ne strepe od sankcija i presuda, te nastavljaju s uhodanim koruptivnim operacijama, kao što se Beroš počinje nakon sedam dugih godina pripremati za operacije na neurokirurgiji.

Pljačka javnog novca

U toj kriminalnoj inačici javno-privatnog partnerstva povezuju se vladajući dužnosnici, ministri i župani, s privatnim poduzetnicima i ravnateljima državnih ili županijskih ustanova u korupcijskim akcijama pljačke javnog sustava.

Radi se o pljački javnog novca za privatni račun, uz pomoć onih koji bi trebali voditi računa o tom javnom novcu i o interesima građana i korisnika tog sustava.

Umjesto toga, Vili Beroš dobiva posao u bolnici koja je opljačkana u njegovoj aferi, dolazi u ustanovu koju nije zaštitio od zločinačke organizacije.

Dok HDZ-ova mašinerija melje dalje.