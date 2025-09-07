Obavijesti

News

Komentari 0
PREKRASAN PRIZOR

Zalazak Sunca bojama prošarao nebo pred pomrčinu Mjeseca

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Zalazak Sunca bojama prošarao nebo pred pomrčinu Mjeseca
2
Foto: Čitatelj 24sata

Cvena i narančasta svjetlost koja prolazi kroz atmosferu može se činiti poput odsjaja izlaska i zalaska sunca širom Zemlje u jednom kadru.

Scene zalaska Sunca pred krvavi Mjesec ostavljaju bez daha. Čitatelji su nam poslali svoje fotografije iz Mošćeničke Drage, Komiže, Rijeke...Naime, naziv krvavi Mjesec veže se uz totalno pomračenje Mjeseca. Zemlja se postavi između Sunca i Mjeseca, bacajući svoj trag dok atmosfera raspršuje plavu svjetlost, ostavljajući crvenkaste tonove koji obasjavaju lunarno lice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Spektakularni prizori: 'Krvavi Mjesec' na nebu diljem svijeta 00:30
Spektakularni prizori: 'Krvavi Mjesec' na nebu diljem svijeta | Video: 24sata Video

Ovaj zalazak sunca, međutim, stvara sličan efekt, crvena i narančasta svjetlost koja prolazi kroz atmosferu može se činiti poput odsjaja izlaska i zalaska sunca širom Zemlje u jednom kadru.

RIJETKO SE VIĐA Spektakularni prizori: 'Krvavi Mjesec' na nebu diljem svijeta
Spektakularni prizori: 'Krvavi Mjesec' na nebu diljem svijeta

Riječ je o drugoj i posljednjoj potpunoj pomrčini Mjeseca ove godine, s fazom totaliteta dugom 82 minute. Mjesec izlazi na istočnom horizontu već djelomično pomračen, pa možemo pratiti sve ključne faze.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'
LIJEČNICE NAPUSTILE HRVATSKU

'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'

Ključni problemi hrvatskog zdravstva su korupcija i klijentelizam, kaže za 24sata dr. Križić koja danas ima privatnu praksu u Frankfurtu.
Rex, zauvijek si naš suborac: 'Stao je na minu, kao čovjeka smo ga nosili u sinjsku bolnicu'
HEROJ DINARE

Rex, zauvijek si naš suborac: 'Stao je na minu, kao čovjeka smo ga nosili u sinjsku bolnicu'

Grija si me na straži, Dinara nan je mati bila, ladna i zimi i liti, ti suborac si moj, vavik..., poručuju danas suborci pokojnom ovčaru
Užas u Opatiji: Muškarca (56) pijan u kući premlatio do smrti
UHITILI 36-GODIŠNJAKA

Užas u Opatiji: Muškarca (56) pijan u kući premlatio do smrti

Tijekom sukoba osumnjičeni mu je zadao više udaraca po tijelu, nakon čega je muškarac preminuo. Policija i hitna pomoć stigli su na mjesto događaja jučer oko 5.45 sati, no liječnici su mogli samo konstatirati smrt.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025