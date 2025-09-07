Zalazak Sunca bojama prošarao nebo pred pomrčinu Mjeseca

Scene zalaska Sunca pred krvavi Mjesec ostavljaju bez daha. Čitatelji su nam poslali svoje fotografije iz Mošćeničke Drage, Komiže, Rijeke...Naime, naziv krvavi Mjesec veže se uz totalno pomračenje Mjeseca. Zemlja se postavi između Sunca i Mjeseca, bacajući svoj trag dok atmosfera raspršuje plavu svjetlost, ostavljajući crvenkaste tonove koji obasjavaju lunarno lice.

Ovaj zalazak sunca, međutim, stvara sličan efekt, crvena i narančasta svjetlost koja prolazi kroz atmosferu može se činiti poput odsjaja izlaska i zalaska sunca širom Zemlje u jednom kadru.

Riječ je o drugoj i posljednjoj potpunoj pomrčini Mjeseca ove godine, s fazom totaliteta dugom 82 minute. Mjesec izlazi na istočnom horizontu već djelomično pomračen, pa možemo pratiti sve ključne faze.