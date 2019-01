Zaleđena Hrvatska: Ispod nule čak i na moru, bura radi kaos

Gotovo cijela Hrvatska jutros se probudila u temperaturnim minusima koje su najviše osjetili stanovnici Gorskog kotara, a nisu ih izbjegli niti Dalmatinci. Najhladnije je, prema podacima DHMZ-a od 7 sati, bilo u Parg kraj Čabra - minus 7, u Delnicama je bilo minus 6 jednako kao i u Lipiku i Sisku.

Na minus 5 hladili su se u Karlovcu, Osijeku, Otočcu, Gospiću, a tek pokoji stupanj više, ali i dalje ispod nule, bilo je u Đakovu, Slavonskom Brodu, Vinkovcima, Daruvaru.

[video: 1203000 / Jaka bura koja od sinoć puše u priobalju izazvala je velike probleme u Splitu. Njeni naleti jutros su srušili rasvjetni stup u Ulici Domovinskog rata. Osim toga, stradali su i neki semafori. Jutros oko osam sati udari bure na Marjanu bili su do 89 kilometara na sat.]

Zagreb se probudio na minus 2, a Varaždin i Čakovec na minus 3.

I na moru je bilo minusa, primjerice u Poreču i Šibeniku - minus 1 dok je u Splitu bilo oko nule. U ostalim gradovima uz more jutarnje temperature bile su tek ponešto iznad nule dok su se u unutrašnjosti Dalmacije kretale oko minus 3.

Iako bura počinje slabiti, i dalje ima problema u prometu. Kamioni i tegljači s prikolicama prema Dalmaciji, i obrnuto, mogu voziti samo autocestom A1 do čvora Sveti Rok i dalje državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina (DC50 i DC27).

Prema Rijeci ili Istri, i obrnuto, mogu voziti samo autocestom A6 Rijeka-Zagreb koja je otvorena za sve skupine vozila (zimski su uvjeti na staroj cesti kroz Gorski kotar - DC3), javio je HAK.

Snijeg, mjestimice i povremeno, pada u Slavoniji, Lici i Gorskom kotaru. Zbog niskih temperatura moguća je poledica. U priobalju puše bura, povremeno sa olujnim udarima. Zimski su uvjeti na većini državnih, županijskih i lokalnih cesta u Lici i Gorskom kotaru, uključujući državnu cestu DC1 na dionici Vaganac-Vrlika i staru cestu kroz Gorski kotar Zdihovo-Delnice (DC3).

Snijeg moguć i na moru

Danas će u unutrašnjosti biti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz malo snijega, uglavnom u gorskim područjima i Slavoniji, a potkraj dana i drugdje. Na Jadranu sunčanije te uglavnom suho. Malo snijega može pasti na obali te otocima sjevernog Jadrana. Na kopnu vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji sjeverozapadni, u gorskim područjima uz jake udare. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima u postupnom slabljenju. Hladno. Najviša dnevna temperatura većinom od -2 do 3, na Jadranu između 1 i 5 °C.

Sutra mjereno do pretežno oblačno povremeno uz slabu oborinu, češću na kopnu. Na Jadranu će prolazno pasti malo kiše, na kopnu većinom snijeg, koji će uz porast temperature postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu će umjerena i jaka bura i sjeverni vjetar slabjeti te postupno okretati na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od -5 do -2, na Jadranu od -2 do 2. Najviša dnevna od 1 do 5, na Jadranu od 4 do 7 °C.

Tema: Hrvatska