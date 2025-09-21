Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...

Tvrtka i gospodin Lukač bi najprije trebali sagledati način svoje proizvodnje, tehnologiju uzgoja, hranidbu svojih nesilica koja je uglavnom sa sirovinama izvan područja Hrvatske, te kontrolirati uvoz jaja koja se stavljaju na tržište iz uvoza, prije svega Poljske i Ukrajine. Zaključio je to Hrvatski veterinarski institut odgovarajući na prozivke Marijana Lukača da će bezrazložno morati ubiti 163.000 koka nesilica jer mu je Institut pronašao salmonelu na farmi. Neobičan je to zaključak Instituta s obzirom na to da je upravo Lukač prozvao njih da namještaju rezultate kako bi pogodovali uvoznom lobiju.

