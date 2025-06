Žali se da Sisak 'nema para' pa se počasti povišicom: Orlić vozi Peugeot 308, ima i ušteđevine

Domagoj Orlić nakon 12 godina vladavine Kristine Ikić Baniček postao je gradonačelnikom Siska. I što je prvo napravio, a što drugo nego - dao si je veću plaću. Vjerojatno zato što će kao prvi čovjek grada s 37.028 stanovnika imati puno posla, pa treba biti pošteno i plaćen. Uglavnom, Orlićeva plaća bit će 7650,99 eura bruto, odnosno 4786 eura neto.

Sisak: Domagoj Orlić o financijskom stanju u Sisku | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Imat će veće primanja i od zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji ima mjesečnu neto plaću od 4222 eura. Zapravo, Orlić će imati veću plaću od gradonačelnika četiri najveća hrvatska grada. Puljak je u Splitu imao 4520 eura neto, osječki gradonačelnik Ivan Radić ima 4266 eura neto, a sad već bivši riječki gradonačelnik Marko Filipović imao je 4211 eura neto.

HDZ je ovu odluku Orlića opravdao time da je bivša gradonačelnica Kristina Ikić Baniček imala veću plaću, no to i nije istina. U svojoj imovinskoj kartici Ikić Baniček je navela da ima primanja od 4518,59 eura neto, no ona je to primala kao saborska zastupnica, dok je gradonačelnički posao radila besplatno, volonterski, odnosno za 0 eura.

Domagoja Orlića u politiku je 'bacio' ministar graditeljstva Branko Bačić, koji je, preuzimajući resor u trenutku kada je obnova od potresa ozbiljno kasnila, odlučio Orlića "preoteti" županiji. Do tada je obnašao funkciju ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije. U veljači 2023. postavljen je na dužnost državnog tajnika zaduženog za obnovu. Orlić nije u to vrijeme bio član ni jedne stranke. U HDZ se učlanio kasnije te godine.

Zanimljivo, u trenutku imenovanja Orlić nije bio član nijedne političke stranke. Tek kasnije iste godine učlanio se u HDZ, nakon što je i stranačko vodstvo u njemu prepoznalo politički potencijal. Prije toga, bio je dugogodišnji suradnik SDP-ove gradonačelnice Kristine Ikić Baniček. Njegova stručna karijera u gradskoj upravi započela je još 2008. za vrijeme HDZ-ove vlasti, kada je zaposlen kao stručni suradnik.

Sisak: Domagoj Orlić o financijskom stanju u Sisku | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Godine 2019. prelazi u županijsku upravu pod kontrolom HDZ-a, gdje preuzima rukovodeću funkciju u Zavodu za prostorno uređenje. Iako se njegov profesionalni put odvijao pod različitim političkim vlastima, Orlić se sve do ulaska u HDZ profilirao isključivo kao stručnjak, bez političke ambicije ili stranačkog zaleđa.

Osim profesionalnog angažmana, Siščani ga poznaju i po sportskim aktivnostima - od 2010. do 2023. bio je trener rukometa u Rukometnom klubu Sisak. Ostavku na tu funkciju podnio je po preuzimanju državne dužnosti.

Prema imovinskoj kartici od kraja siječnja 2025. godine, Orlić je diplomirani inženjer prometa. Njegova izvanbrana partnerica s kojom ima djecu zaposlena je u srednjoj školi, a mjesečno prima bruto plaću od 2.467,25 eura, dok godišnje dodatno ostvaruje 3.464,35 eura od samostalne djelatnosti.

Sisak: Domagoj Orlić preuzeo dužnost gradonačelnika | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Orlić posjeduje stan u Sisku veličine 97,77 m², čija je tržišna vrijednost procijenjena na 140.000 eura. Stan je stečen darovnim ugovorom i upisan u zemljišne knjige kao osobno vlasništvo. Njegova partnerica posjeduje kuću s okućnicom ukupne tlocrtne površine 240 m² i procijenjene vrijednosti 100.000 eura, također stečenu darovanjem.

U imovinskoj kartici naveden je i osobni automobil marke Peugeot 308 SW iz 2014. godine, procijenjene vrijednosti 5.500 eura, u vlasništvu partnera. Ima štednju u iznosu od 30.000 eura, koja je ostvarena od plaće i prodaje imovine.