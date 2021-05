Strašno se bojim. Policija je rekla da će mi poslati nekoga radi zaštite još danas. Shvatite, ja sam bila sama u kući jer je suprug na putu. Dosta mi je više svega, i žičare. Pa zar će nam zbog toga što smo javno rekli, a što je istina, paliti aute?, rekla je za Jutarnji list šokirana Dijana Banek Saž, žena čijem suprugu je samo dan nakon što je za 24sata govorila o nesnosnoj buci koju izaziva nova sljemenska žičara izgorio automobil.

Policija je potvrdila da se radi o namjernom paležu, a Banek živi niti 100 metara zračne linije udaljenosti od žičare.

- Ponukana izjavama šefa gradilišta, gospodina Gorana Radića neki dan na televiziji, kada je rekao da je uživao voziti se u žičari i da ona nije glasna, htjela bih ga pozvati jedno jutro kada žičara krene raditi. Ujutro u 7 sati neka dođe u našu spavaću sobu gdje je izmjereno preko 50 decibela buke, što sigurno nije glasnoća koja je dozvoljena u naseljenom području. Zvuk je kao da se nalaziš u postrojenju žičare ili trafostanici, neprekinuta buka koja izjeda mozak. Jedva da možeš razgovarati - izjavila je Banek za 24sata, a dan kasnije, odnosno u noći, BMW njenog supruga koji je bio parkiran pred kućom je izgorio.

- Istrčala sam van u čarapama i krenula u naš mali auto (bijeli Twingo koji je bio parkiran do BMW-a) jer bi i on izgorio. Nisam uopće razmišljala da je moglo doći do eksplozije i da sam mogla stradati. Strašno je bilo. Onda sam nazvala 112, izvukla neko crijevo i pokušavala ugasiti vatru – rekla je Dijana Banek za Jutarnji, dodajući da si nikad neće oprostiti za izjavu koju je dala.