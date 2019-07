Zaljubili se u Hrvatskoj: Ubili ih dok su putovali kroz Kanadu

Lucas Fowler bio je strastveni avanturist, putnik i sin jednog od najviše rangiranih ljudi u policiji New South Walesa u Australiji. Chynna Deese bila je studentica iz Sjeverne Karoline u SAD-u. Još prije tjedan dana par je uživao na svom velikom putovanju Kanadom, a onda im se na dalekom sjeveru kanadske Britanske Kolumbije pokvario kombi.

Policija još uvijek istražuje slučaj, i ne zna tko je i zašto brutalno ubio Fowlera i Deese, ali nagađaju da je to bio netko tko ih je jednostavno želio opljačkati, javlja australski News.

Brat ubijene Amerikanke otkrio je da je tijelo Chynne Deese toliko unakaženo da je obitelji preporučeno da njen lijes ne bude otvoren na sprovodu.

Kanadskoj policiji u istrazi će pomoći i dva australska istražitelja, a nitko još ne želi prejudicirati kako je par točno umro. Nagađa se samo da su ubijeni usred pljačke, s obzirom da su uz novac paru ukradeni i identifikacijski dokumenti.

- Možda im se kombi pregrijao ili je bio u kvaru, rekao je brat ubijene Deese.

- Nešto se dogodilo na toj cesti, nekakav sukob.

Foto: ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE Kombi kojim je putovao mladi par

Brojni kanadski mediji nagađaju da bi ubojica mogao biti - serijski ubojica. Naime, kako pišu, u blizini se nalazi prometnica koja je dobila ime 'Cesta suza' jer je na njoj u posljednjih 40 godina ubijeno ili nestalo gotovo 50 ljudi. No, ta se prometnica nalazi punih tisuću kilometara južno od mjesta na kojem je mladi par ubijen.

- Ne vjerujem da je to napravio serijski ubojica, izjavio je shrvani otac ubijene Amerikanke.

- Mislim da je to netko tko je već bio osuđivan za nasilna nedjela, netko povezan s drogom. Ono što me brine je to da je ubojica još uvijek na slobodi i da bi mogao ponoviti zločin, zaključio je.

Chynna Deese i Lucas Fowler inače su se upoznali u jednom hostelu u Hrvatskoj, prije dvije godine, pišu australski mediji. Kao strastveni putnici, 'kliknuli' su na prvu i ubrzo započeli vezu.

Foto: Facebook Chynna i Lucas upoznali su se u Hrvatskoj

Putovali su svijetom kad god bi im to dopuštale obaveze, a putovanje Kanadom, nažalost, završilo je tragedijom.

Posljednja osoba koja ih je vidjela žive bio je Curtis Broughton koji ih je vidio upravo na mjestu gdje su ubijeni.

- Pomislio sam da im se vjerojatno pokvario kombi, a oni su sjedili u stolicama uz kombi, opuštali se i smijali, rekao je Broughton.

Broughton i njegova supruga su stali da vide mogu li im kako pomoći.

- Taman su ručali, a Folwer mi je kroz smijeh objasnio da zna što je s vozilo i da će on sve riješiti sam.

Nekoliko sati kasnije Broughton je na društvenim mrežama saznao da ja par ubijen. Ostao je potpuno šokiran, a odmah je nazvao policiju da im kaže da je vidio par i pričao s njima.

Policija je pak sve putnike koji su bili na tom potezu zamolila da im se jave kako bi probali saznati je li netko vidio da se događa nešto sumnjivo.