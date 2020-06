'Zamislite da se ja u noćnom klubu ljubim s nekim u maski...'

<p>U protekla 24 sata zabilježeno je novih 85 slučajeva zaraze korona virusom, od čega ih je 39 iz Zagreba. Od toga, 16 novooboljelih zarazilo se u noćnim klubovima, a dvoje u teretanama.</p><p>"Izvor novih oboljelih većinom su noćni klubovi", kazala je na konferenciji Stožera zamjenica ravnatelja tog zavoda Sandra Šikić.</p><p>Zagrebački gradonačelnik <strong>Milan Bandić </strong>komentirao je činjenicu da se dosta ljudi zarazilo u noćnim klubovima.</p><p>- Relaks, popuštanje. Mladi pogotovo u noćnim klubovima. I ja sam nekad bio mlad i išao u noćne klubove u tri ujutro. Znate kad se ide u noćni klub? Iza dva, ali ne samo vremenski iza dva, nego kad dobijete volju da idete u noćni klub. Postoji zagrijavanje, onda idete u noćni klub. Onda je tamo raspašoj. I svjedoci smo toga da je pola naših pozitivnih iz noćnih klubova - rekao je Bandić.</p><p>Dodao je da je i on išao u noćne klubove iza tri.</p><p>- I ja sam to nekad radio. I to je istina. I zato ne osuđujte ljude. Tamo ne pomaže ni maska. Zamislite u noćnom klubu da se ja ljubim s nekim u maski. Ma nema šanse - kazao je Bandić.</p><p>- Ma fućka se meni za masku tada. I rezultat toga je to što imamo. A to je istina i recimo tu istinu. I sada nema na rikverc, oni koji su dali popuštanje tih mjera sada bi sve dali da mogu rikverc, ali nema. Ili odgoditi izbore, a to ne možemo, jer je predsjednik raspisao izbore, a predsjednik je institucija - dodao je.</p><p>Kasnije je dodao i to da u pet sati ujutro u klubovima nema nikakvim mjera.</p><p>- I da ne pijete, u pet sati ujutro ste mamurni - dodao je Bandić.</p>